Jóvenes que luchaban a muerte por 'fronteras' hoy le apuestan a la vida

'Monedita', así se hace llamar uno los jóvenes que hizo parte de las pandillas en el barrio Potrero Grande, de Cali.

Un día se cruzó con la muerte, en medio de una riña dentro de un centro de reclusión cuando era menor de edad y perdió su ojo derecho.



Este suceso lo hizo reflexionar y pensar en su futuro, en que quiere una familia, quiere estudiar y quiere un trabajo honrado.



“Yo quiero un futuro por delante, no quiero seguir en lo mismo. Yo les digo a todos los jóvenes que quieren de la calle, que probar un cigarrillo, probar una marihuana, no lo hace más hombre a uno”, señaló ‘Monedita’.



Lo mismo piensa 'Tomate', otro de los jóvenes que a sus 23 años asegura haberse recuperado de su pasado.



Al igual que 'Monedita' es parte del programa de 'Tratamiento integral de pandillas (TIP) de la Policía.



'Tomate' dice que no quiere ver morir a más amigos por la guerra entre bandas criminales en la ciudad.



“Si no estuviera aquí, estaría como algunos amigos míos, muertos o en la cárcel, no sé qué sería de mi vida en estos momentos. Ahora gracias a Dios uno trata de pensar en otras cosas, de pensar a futuro y tratar de dejar los problemas atrás”, explica ‘Tomate’, Joven beneficiado por el programa.



Anteriormente, barrios como El Diamante, El Vallado, Mariano Ramos, Terrón Colorado y el sector de Siloé vivían una batalla campal, que hoy, de acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, general Juan Carlos León, gracias al trabajo conjunto entre la Policía y líderes de estas zonas, jóvenes como 'Monedita' o 'Tomate' han logrado eliminar esas fronteras invisibles que los dividían.



El oficial coincide con el patrullero Johnnathan Ocampo, integrante del Grupo de Prevención de la Policía de la comuna 21, en el oriente caleño: “Es gratificante la forma en que ellos nos acogen, desde el saludo, le ratifica a uno como Policía que está haciendo bien sus cosas, su función, que así sea poquito, contribuimos a que este joven no esté en una esquina consumiendo o que salga a la esquina a robar”.



July Valverde, líder comunitaria de la comuna 21, expresó: “Esos jóvenes que, en el 2018, estaban en las pandillas, que lo único que pensaban era en tomar un arma o consumirse no sé cuántas sustancias psicoactivas, en este momento, tiene una iniciativa clara y es queremos ser profesionales”.



Esta intervención empezó hace unos cinco años en los sectores más vulnerables de Cali.



Según el general León, se ha logrado una disminución de cerca del 95 por ciento de los homicidios en los sectores con este programa.



Es la cifra más alta hasta el momento desde que empezó la iniciativa, como lo afirmó el Intendente Jefe, Rubén Darío Valencia, coordinador del programa TIP Jóvenes sin Fronteras de la Policía Metropolitana de Cali.



“Lo que es ladera, lo que es distrito de Aguablanca iniciamos con 364 homicidios originados o entre pandillas y terminamos después de una intervención de casi cinco años, en 2020", dijo el intendente Valencia.



"Cerramos con siete homicidios originados entre jóvenes pandilleros. Es una reducción del casi el 90 o 95% que hemos logrado en conjunto con todas las entidades que se han involucrado con el proceso”, anotó.



CALI