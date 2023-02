Luego de que la Personería de Cali anunció investigación a| la jefe de la Oficina de Comunicaciones de la alcaldía de la ciudad, Luz Marina Cuéllar, la funcionaria salió a defenderse y lo hizo con una grabación en redes sociales.

Según la Personería distrital, la funcionaria es investigada por presuntas irregularidades en contrataciones durante la pandemia por covid-19.



Luz Marina Cuéllar dijo en el video: "La honestidad y la responsabilidad van de la mano y te dan la tranquilidad de no tener nada que ocultar. Quiero agradecer a todas a aquellas personas que me han llamado y enviado sus mensajes por WhatsApp, y otras redes sociales, destacando mi compromiso, lealtad y honestidad durante estos 30 años de labores, tanto en el sector público como en el privado. De corazón muchas gracias".



También dijo: "Otra de las razones por las que he realizado este video es por mi familia y mi hija, el ser que más amo, quien ha tenido que salir a dar explicaciones a personas que no saben lo qué ha pasado y que tristemente lanzan opiniones que incitan al odio y al rechazo".

Aseguró: "Los entes de control y usted ciudadano tienen acceso a toda la información de contratación pública que ha hecho la Oficina de Comunicaciones desde 2020. Hace dos año y ocho meses fueron entregados los documentos a la Personería, cuando fueron solicitados".



Dijo que que seguirá atenta a cualquier otro requerimiento. "No tengo nada que ocultar", aseveró.



Sostuvo que seguirá trabajando "con la misma mística y compromiso por la ciudad".



