El hallazgo del cadáver, con mutilaciones, fue reportado durante la mañana del sábado 19 de marzo en una zona veredal, a unos 20 kilómetros del área urbana de Jamundí



Fue identificado como Jefferson Córdoba Casaran, quien llegó desde otra localidad rural de la misma región, dos semanas antes. Las autoridades no han precisado móviles ni capturas de autores en una región donde se mueven disidencias y bandas criminales.



El primer reporte indica que los hechos tuvieron lugar en la vereda Chagres, corregimiento de Timba, a unos 20 minutos del área urbana.



La Policía informó que dos hombres llegaron hasta una de las viviendas, donde se presentó un intercambio de palabras con uno de los residentes identificado como Jefferson Córdoba Casaran.



En unos minutos, la situación pasó a los gritos y al llanto. Luego, los dos hombres, que habrían llegado en una motocicleta, se fueron del lugar.



En el solar de la casa quedó el cadáver de Córdoba, quien que había sido decapitado y sus pies fueron mutilados. Esas partes del cuerpo quedaron en el lugar. Sufrió, además, heridas de arma cortante en la espalda.



Sitio donde apareció asesinado joven en zona rural de Jamundí Foto: Archivo particular

Córdoba Casaran, de 32 años, procedía de otro corregimiento de Jamundí.



El hombre, que el año pasado debió usar muletas debido a una lesión no determinada, tenía una hija y era 'amiguero'. De sus actividades no hay mayores detalles.



La alerta sobre el crimen llegó hasta la Alcaldía de Jamundí, donde se dispuso que acudieran funcionarios de Derechos Humanos para la entrega a una funeraria, dadas las condiciones de orden público para el acceso de la Policía.



La inspección técnica del cadáver se hizo en el casco urbano, donde se verificó la identidad de Córdoba Casaran.



Hasta ahora, no se ha determinado la procedencia de los autores del crimen. En la zona se reporta presencia de la disidencia de las Farc 'Jaime Martínez' y de redes asociadas al 'Clan del Golfo' y 'los Pelusos'.

