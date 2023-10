Jamundí, municipio de los sustos donde seis mujeres quieren gobernar

La alcaldía de Jamundí, el municipio del Valle que más ha crecido en población y viviendas en la última década, con la sombra de varios años de presiones delictivas, llegó a tener más de 30 aspirantes.



Ahora son 11 y en ese grupo hay 6 mujeres: Jenny Ávila (Conservatismo), Ivonne Giraldo (Alianza Verde), Paola Castillo (Liberal), Lina Rivera (Dignidad & Compromiso); Angélica Castillo (Ecologista) y Marleny Muñoz (Salvación Nacional).



Compiten Rigoberto Lasso (Juntos es posible); Eicman Murillo (Verde Oxígeno), Julio Escobar (Todos somos Colombia), Pedro Vizcaíno (Creemos) y Jesús Cisneros (Comunes), quien sobrevivió a un atentado.

Antes de las elecciones de 2019, en un artículo de La Silla Vacía, Tatiana Duque señalaba ya que "en la zona urbana los políticos locales tradicionales llevan años repartiéndose el poder; la rural, con consejos comunitarios y cabildos, es la entrada por Valle a la guerra del norte del Cauca por cultivos y minas ilegales".



Los aspirantes tienen más de un reto para gobernar esta ciudad, dice el comunicador Carlos Osorio.

La exconcejala Jenny Ávila aspira a la alcaldía de Jamundí Foto: Archivo particular

En esta contienda electoral se nota la participación de las mujeres



Jenny Ávila es la candidata del Partido Conservador, que plantea un nuevo modelo de ciudad, en el cual la seguridad urbana y rural y el turismo son primordiales hacia un desarrollo sostenible con conectores verdes entre barrios, humedales y ríos.



Ella fue concejala entre 2012 y 2015, elegida con la mayor votación. Ha servido en entidades públicas departamentales y nacionales, y en el sector privado orientando a la implementación de políticas públicas por el turismo.



Plantea “tomar las decisiones difíciles para frenar el modelo de ciudad fragmentada y difusa al que han empujado a Jamundí".



Propone "cinco ejes estratégicos: renovación urbana y económica; seguridad, conexión y tecnología; planificación urbana integral; naturaleza, espacios verdes y movilidad activa, y gobierno descentralizado, eficiente y eficaz. El compromiso por la universidad pública, el impulso a la ruralidad, la convicción por la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad étnica..la construcción de un hospital para la zona rural y educar para la paz".



Paola Castillo Gutiérrez, del partido Liberal en Jamundí Foto: Archivo particular

Paola Castillo Gutiérrez, también exconcejal, va por el partido Liberal.



Nació en Jamundí y está enamorada de su tierra. Sostiene que desde hace 12 años trabaja en la búsqueda de soluciones para su comunidad.



Se declara defensora de los más necesitados, protectora del bienestar animal, del medio ambiente y la seguridad ciudadana. Considera urgente de un Plan de Ordenamiento Territorial para abordar el crecimiento desorganizado de Jamundí.



A su campaña se unieron los exalcaldes Jhon Freddy Pimentel y Edgar Yandi.



En la campaña, la candidata ha tenido sus choques con el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez.



"La semana pasada les conté que atacaban nuestra campáña con mentiras y calumnias. Ahora viene el representante Duvalier, un foráneo que no ha hecho nada por Jamundí mostrando cuando se tiene miedo a perder el poder", dice Castillo Gutierrez.



Desde Jamundí, valle del Cauca, una mujer valiente y líder social puso en su sitio al congresista Duvalier Sánchez.



Así fue la cantada de tabla de Paola Castillo Gutierrez. pic.twitter.com/sTSmZBcvzQ — Proclama Cauca y Valle (@Proclama) October 5, 2023

Ivonne Giraldo Rojas, del Partido Verde Foto: Archivo particular

Ivonne Giraldo Rojas, del Partido Verde, aspira al cargo. Fue secretaria de Desarrollo Social en Jamundí. Su mira es avanzar en la transformación del municipio.



Propone la ampliación de la avenida Cañasgordas y la llegada del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)-



"Hoy andan diciendo que me he unido a un candidato que tiene muy malas prácticas para hacer política. No volveremos atrás porque con Ivonne viene lo mejor. En este gobierno gestionamos el Sena, Univalle y como secretaria de Desarrollo Social impulsé cuatro Centros de Desarrollo Infantil", dijo en redes.

En un acto público dijo que "ustedes tienen una responsabilidad frente a sus futuros. Si quieren seguir gobernados por Dilian Toro o por Abadía. O por gente decente como este equipo de Alianza Verde".



La han acompañado los representantes Duvalier Sánchez, Alejandro Ocampo y José Tejada.

¡En Colombia los puentes que no se caen, se los roban! En Jamundí - Valle, hay candidatos que deberían estar en la cárcel y no en el tarjetón.



Atención a esta denuncia que hicimos con @ArielAnaliza sobre el Puente de los Indios que une al candidato de @DilianFrancisca y los… pic.twitter.com/E6myu9538N — Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) October 3, 2023

Angélica María Castillo Murillo, del Partido Ecologista en Jamundí Foto: Archivo particular

Angélica María Castillo Murillo se declara hija temerosa de Dios, nativa de Buenaventura y adoptada de corazón por Jamundí desde hace 13 años. Es comunicadora social y especialista en gestión integral de proyectos.



Fue secretaria de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle en 2020, secretaria de Gobierno y Convivencia de Jamundí y fue comunicadora de la Personería de Cali.



Activista en la lucha contra el racismo y a favor los cambios político-sociales para las bases populares.

Castillo Murillo representa al movimiento humano ‘El pueblo es la fuerza’ y ha sido promotora de ollas comunitarias y de donación de ropa en territorios rurales o vulnerables de Jamundí.

Marleny Muñoz Sanchez, de Salvación Nacional en Jamundí Foto: Archivo particular

Marleny Muñoz Sanchez, contadora y especialista en Administración Publica, es por segunda vez candidata.



Fue Secretaría de Hacienda y de Gobierno en los mandatos de William Sicachá y Jhon Pimentel, quienes estuvieron entre los aspirantes.



Ella logró ser alcaldesa de Jamundí más de un año, pero su elección quedó bajo nulidad por parte del Consejo de Estado.



La providencia fue dictada en febrero de 2009 debido a que Muñoz había estado como alcaldesa, en calidad de encargada, cuando se desempeñaba como secretaria de Hacienda.



Muñoz se presenta por Salvación Nacional, aunque hizo parte del grupo Creemos.

Lina Rivera, de Dignidad & Compromiso en Jamundí Foto: Archivo particular

Lina Mercedes Rivera es abogada, especialista en Derecho Constitucional y Público. Se candidatiza desde el amor al trabajo social implecable.



Dice que "la gestión es 'pa mi gente', para sentirnos jamundeños, para ser escuchados, para caminar por la calle con gran tranquilidad".



Ella fue directora ejecutiva en el Instituto de Recreación y del Deporte (Imdere) y concejal en Jamundí.



La abogada Carolina Obando declinó su aspiración a la alcaldía y anunció su adhesión a la campaña de Rigoberto Lasso, de la campaña Juntos es Posible.



Obando dijo que "la idea es avanzar para que Jamundí progrese y de verdad dejemos huella en nuevos liderazgos de la política por la ciudad de progreso".

Alarmas en campaña

En estas elecciones es similar el panorama a lo vivido en las de 2019 cuando pocos candidatos accedían al territorio rural, donde se mueven disidencias y Eln, pero también 'Clan del Golfo' o 'Pelusos' o 'Águilas', según autoridades.



En este municipio se desbordó la cantidad de votantes no residentes en ese territorio (3.575 en 2019). El número ahora es mayor.



El propio alcalde Andrés Felipe Ramírez ha señalado la llegada masiva de votantes como en los corregimientos de La Liberia, donde en 2019 se inscribieron 5 personas y en 2023 son 386; Villa Colombia, de 30 a 321; y en La Meseta, de una a 90.



La campaña ha estado rodeada de sombras. Una fue el 28 de abril cuando Jesús Adolfo Cisneros, candidato a la Alcaldía por el Partido de los Comunes, fue herido a bala en una ferretería.



A las 4:00 a.m. del 26 de agosto vino el asesinato de la candidata al Concejo por el Partido Liberal y lideresa del corregimiento El Guabal, Claudia Ordóñez, y de su esposo John Fredy Castillo, baleados cuando abrían un local cerca de la cárcel.

