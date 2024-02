Susto en zona rural de Jamundí: ciclistas se toparon con retén guerrillero

Este domingo, 25 de febrero, un grupo de ciclistas vio interrumpida su actividad deportiva cuando se desplazaban cerca a Potrerito, zona rural de Jamundí, Valle. Según testigos, un retén guerrillero los detuvo y les pidió la identificación.



(Lea: Los detalles de la agenda de Alejandro Eder y Dilian Francisca Toro en Corea del Sur)

El preocupante hecho se presentó este domingo hacia las 10 de la mañana. Los hombres armados detuvieron a todas las personas que transitaban y les pidieron sus cédulas, advirtiendo que no se puede circular en la zona sin autorización de la estructura.

Facebook Twitter Linkedin

Ciclistas en zona rural de Jamundí. Foto: Redes sociales (X)

“Ellos vieron ese trancón y se fueron pero a cada uno les estaban pidiendo las cédulas y el celular, los guerrilleros decían que no les habíamos informado que estaríamos en la zona, ellos estaban con sus fusiles”, manifestó un testigo.

Según las personas que estuvieron en el lugar y que posteriormente denunciaron los hechos, la situación no pasó a mayores porque al momento del retén ya había bajado más de la mitad de los ciclistas.



“Esto fue un susto muy berraco, ellos nos dijeron que entendían que íbamos hacer nuestro deporte, pero que para allá no se podía ingresar porque no hay un permiso, es preocupante porque hay muchos compañeros que pertenecen a la Policía y gracias a Dios no pasó nada“, aseguró.

En la zona rural de Jamundí hace presencia el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. En los últimos meses han aparecido varias pancartas alusivas a este grupo en la vía pública.

La comunidad pide más presencia y acciones de las autoridades.

CALI