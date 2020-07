Invima dio vía libre a estudio para aplicar la Ivermectina en el Valle

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) aprobó el proceso de estudio de la Ivermectina para pacientes con covid-19 leves, asintomáticos o sospechosos en el Valle del Cauca.

(Le recomendamos leer: ¿Qué pasó en Medellín que iba tan bien con el manejo de la pandemia?)



El alto funcionario hizo esta aseveración tras el debate que la semana pasada se suscitó en el Valle del Cauca y en Cali, debido a que el alcalde de la capital de la región, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora Clara Luz Roldán sostuvieron que pondrían en marcha dicho estudio con el suministro de algunas dosis.



Esta entrega se haría tanto en Cali, como en Buenaventura, Buga, Tuluá, Yumbo, Palmira, Candelaria, Pradera y Florida.



"No hay una base suficiente en el mundo para evaluar este medicamento, pero estamos teniendo la prudencia necesaria para esperar los resultados que surjan de esos estudios. En Cali están realizando un análisis a través de un centro de investigación y ya fue aprobado por el Invima", dijo Ruiz.

"Es un medicamento de alta eficiencia que también ha tenido efectos antivirales. Una sociedad debe ser atrevida cuando la vida de la gente está en peligro", dijo Ospina, quien ha consultado experiencias y estudios.



La gobernadora del Valle del Cauca recordó que el Comité de Expertos en Salud (Copesa) por la pandemia elevó la recomendación.



(Lea también: Un camión se volcó cerca de Tasajera; no hubo saqueos ni alteraciones)



Pese a que el Invima había señalado que no hay evidencia científica sobre

resultados en casos de covid-19, Copesa informó que en Cali fue autorizado

un ensayo clínico por esa entidad.



Copesa, coordinado por la médica Dilian Francisca Toro, indica que "el Invima aprobó un estudio clínico en la ciudad de Cali que involucra el uso del medicamento Ivermectina en pacientes adultos con sintomatología asociada al covid-19, liderado por el Centro de Estudios de Infectología Pediátrica SAS (CEIP) y, actualmente, es la única institución autorizada en Colombia para el desarrollo de estudios clínicos en humanos con este medicamento".



"Los infectólogos coincidieron y realizaron un consenso para dar tratamiento de Ivermectina en etapa temprana como una herramienta de salud pública para evitar la

gravedad y que no vayan tantos pacientes a hospitalización y cuidados intensivos. Este medicamento es un antiparasitario, no tiene efectos adversos (...) inhibe la entrada del virus a la célula y eso hace que disminuya la mortalidad", dijo la médica Toro.



El viernes pasado, el medicamento no se conseguía en droguerías de Cali. Ospina

y Toro pidieron a la población no automedicarse.



CALI