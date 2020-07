Así será el ensayo clínico con ivermectina para el covid-19 en Cali

Cuatrocientos pacientes de covid-19 en fase temprana harán parte de un ensayo clínico en Cali para conocer si la Ivermectina es útil para disminuir los síntomas de la enfermedad y evitar que los enfermos lleguen a camas de unidades de cuidado intensivo.

El estudio, que se desarrollará durante dos meses, lo liderará el Centro de Estudios de Infectología Pediátrica, con sede en la capital del Valle, el cual finalmente recibió la autorización del Invima.



Las pruebas clínicas se desarrollarán por 28 días y tras ese plazo se determinará el progreso de la enfermedad en los 400 pacientes.



La invermectina, que se ha conocido como antiparasitario de uso animal y contra la malaria, es una alternativa de las autoridades sanitarias de Cali para evitar que colapse la red asistencial ante la emergencia por el nuevo coronavirus.



"La mitad de los pacientes (200) tomarán Ivermectina y la otra mitad no; nosotros no sabremos a quiénes estamos dando el producto y a quiénes no, por eso se llama estudio doble ciego. Al final del mismo nos daremos cuenta quién tomó y quién no tomó el medicamento y cómo le fue a cada una de las personas", explicó Pío López, director del referido Centro.



Según el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en Perú y Ecuador la Ivermectina ha dado buenos resultados.



Por su parte, el Comité de Expertos en Salud (Copesa), coordinado por la médica y exgobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro, presentó la recomendación para el uso de ese medicamento en Cali y otros ocho municipios.



Cali