Matrícula cero en 9 universidades, granja solar y seguridad en parques

El presidente de la República, Iván Duque, inauguró este 10 de julio, la granja solar Celsia El Carmelo, ubicada en Candelaria.



Este es el proyecto de Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, el cual contó con una inversión de 38.000 millones de pesos y generó 182 empleos durante su etapa de construcción.

La jornada tuvo la participación del ministro de Minas, Diego Mesa; la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldan, y el alcalde de Candelaria, Jorge Eliécer Ramírez.



También estuvieron el llder del área comercial de Celsia, Luis Felipe Vélez, y los senadores Gilberto Ballesteros y José David Name.



El Jefe de Estado resaltó que El Carmelo es una de las iniciativas de generación solar más importantes de Celsia que le apunta a la reactivación sostenible del Valle del Cauca.



La obra consta de más de 33.000 páneles con una capacidad para generar 9,8 megavatios, correspondientes al consumo o demanda de un promedio de 12.850 familias.



“Todos los proyectos son para nosotros emocionantes, desde la primera granja solar que construimos en Colombia en Yumbo hace cuatro años, un hito con el que se comenzó a desplegar la generación fotovoltaica en el país, hasta los techos que desarrollamos para diferentes clientes empresariales o residenciales", dijo el delegado de Celsia.



El directivo explicó que con Celsia Solar El Carmelo se pretendió generar mano de obra local y oportunidad de empleo a unas 140 familias, en medio de la crisis por la pandemia.



De toda la capacidad, 4,5 megavatios se destinarán a Cargill, propietaria de Pollos Bucanero, con la que atenderá el 39,3 por ciento de su demanda energética.



En Cargill sostuvieron que este porcentaje se equipara a la producción de más de 55 millones de kilos de pollo al año.



Cada megavatio (MW) instalado evita la emisión de 640 toneladas de gas carbónico o CO2 al año, lo que equivale a sembrar 106.136 árboles.



Anotó que la mayoría de los trabajadores del proyecto son residentes de la zona. Un 23 por ciento corresponde a mujeres que desempeñaron diferentes labores, entre ellas, el montaje de módulos.



Así mismo, el presidente Duque se refirió a la sanción de la Ley de Transición Energética que hizo oficial en la visita a la región.



"Esta ley contribuye enormemente a la estrategia del Gobierno de llevar al país hacia una mayor generación de energía de fuentes renovables no convencionales, a través de iniciativas, como las inversiones y los equipos de medición inteligente con derecho a deducción especial en el impuesto sobre la renta, exclusión de IVA, cero aranceles y depreciación acelerada", afirmó el presidente Duque.



Aclaró que la instalación de estos equipos no tendrá ningún costo adicional para los usuarios.



"El hidrógeno azul y verde serán considerados como fuentes no convencionales de energía y podrán aplicar a los beneficios de la Ley 1715: deducción del impuesto de renta, exclusión de IVA, exención de aranceles y depreciación acelerada", dijo el ministro de Minas.



A su vez, se crea un nuevo modelo de negocio para llevar el servicio de energía eléctrica a familias ubicadas en las zonas más apartadas de Colombia con fuentes de energía renovable no convencional.



También se creará el Fonenergía, con el fin de articular y focalizar las diferentes fuentes de recursos para financiar, y realizar planes, proyectos y programas de mejora de calidad en el servicio, expansión de la cobertura energética y normalización de redes.



Colombia fue aceptada como miembro de la Agencia Internacional de Energía, en reconocimiento al país como “líder de esta transición energética en América Latina y el Caribe”.



En la visita, Duque también firmó el compromiso para la implementación de dos proyectos ‘Sacúdete al Parque’ en Riofrío y Guacarí.



El proyecto de Guacarí demanda una inversión de 2.300 millones de pesos, de los cuales el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior (Fonsecón) aportará la suma de 1.840 millones, y el municipio 460 millones de pesos.



Por su parte, el proyecto de Riofrío tiene un valor de 1.250 millones de pesos, aportados en su totalidad por el Fonsecón.



Se espera que los proyectos beneficien a toda la población de estos municipios, generando escenarios culturales, deportivos y recreativos.

Matrícula cero para 57.900 jóvenes

El Jefe de Estado dijo que en el Valle del Cauca, 57.900 jóvenes contarán con el beneficio de matrícula cero para su educación superior.



De esa cifra, 48.000 pertenecen a nueve Instituciones. Son la Universidad del Pacifico, Universidad del Valle, Escuela Nacional del Deporte, Instituto Departamental de Bellas Artes, Unidad Central del Valle del Cauca (Uceva), Institución Universitaria Antonio José Camacho, Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Instituto Técnico Agrícola (ITA) y el Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez (Intenalco).



"A nivel nacional, el apoyo a la matrícula beneficiará a cerca de 695.000 jóvenes de estratos 1, 2 y 3, que representan el 97 por ciento de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior públicas y cierran una brecha social de muchos años", dijo Duque.



Aseguró que esta iniciativa seguirá de la mano del programa 'Generación E', que ha llegado a 200.000 jóvenes estudiantes, facilitando su acceso a la educación superior pública y privada de calidad en los casi tres años del programa.



