Irregularmente se vacunaron 265 personas de menos de 70 años en Valle

Las autoridades sanitarias en el departamento advierten que se realiza un seguimiento al uso de las vacunas, pero que una de las dificultades para no entrar en fases de población de 60 años está en la escasez del biológico.



La secretaria de Salud del Valle dek Cauca, María Cristina Lesmes, dijo que "tenemos una lista de 265 personas vacunadas que no estarían priorizadas y que son menores de 70 años. Fueron reportados esos casos a los entes de control para su competencia".



"La vacunación ha sido un proceso lento porque no se ha dispuesto del suficiente biológico. Esperábamos 90.000 dosis de Sinovac, pero nos llegaron 41.000, por lo que se decidió suspender, desde el domingo, la aplicación de primeras dosis para destinarlas a completar las segundas dosis aplicadas 28 días atrás", explicó la médica Lesmes.



En su opinión, "si se hace uso adecuado de las vacunas disponibles se alcanzará a cubrir las segundas dosis mediante el agendamiento de citas. Hemos recibido 350.000 y se han aplicada a 220.000. Del total a un 30 por ciento ya se les suministró segunda dosis. Se cumplió con todo el recursos humano de las instituciones. Faltan trabajadores independientes de salud y algunas clínicas. Solo llegaron 10.000 dosis de Pfizer que se entregaron a Cali para segunda dosis".



Sobre la vacuna de Astrazeneca, la funcionaria explicó que "en otros países se han tenido problemas tromboembólicos en mujeres jóvenes que tenían historial médico. Hasta ahora no se ha tenido inconvenientes con personas adultas mayores de 70 años. Por eso, consideramos que se puede aplicar".

La doctora Lesmes aseguró que "se hace seguimiento a todas las personas vacunadas. En este proceso hemos encontrado 53 reacciones que han ameritado que las personas nos informen. Descartamos 38 casos de reacciones leves en el brazo izquierdo. Hemos descartado dos de tres casos complicados y queda solo uno de una enfermera que tuvo reacción alérgica".



Anotó que hay un equipo que sigue las reacciones y se dispone de líneas de teléfono y celular para vigilancia permanente sobre casos vinculados posiblemente a la vacunación.