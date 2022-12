Un nuevo deslizamiento de tierra, provocado por las intensas lluvias en el Valle del Cauca, se presenta en la vía Cali - Buenaventura en la mañana de este jueves 1 de diciembre.

(Puede leer en contexto: $ 5 mil millones, las pérdidas diarias por los cierres en la vía a Buenaventura)



La emergencia se registra en el sector del túnel de Los Naranjos, en el sentido Cali - Buenaventura.



Esta situación ocurre un día después de que el Instituto Nacional de Vías (Invías) habilitó un carril provisional para el paso de vehículos, en el kilómetro 59 de este mismo corredor vial, donde a finales de octubre pasado la erosión provocada por el aumento del caudal del río Dagua provocó el agrietamiento de la carretera, la destruyó e inhabilitó la vía.

#ATENCIÓN 🚨 Derrumbe en el sector del túnel de Los Naranjos en el sentido Cali - Buenaventura.

Afecta la movilidad hacia el puerto. pic.twitter.com/Lk5mgakAG7 — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) December 1, 2022

Por lo menos, mientras se realizan las obras de reparación de la vía, que según Invías, tardará seis meses, los usuarios ya no deben tomar la vía alterna, por el sector de Media Canoa, por la cual el tiempo de recorrido aumenta en unas dos horas e implica más costos.



Los conductores de las tractomulas se han quejado de la, según ellos, demora en el arreglo de la vía y han protestado haciendo bloqueos.



Cabe recordar que los gremios económicos del Valle del Cauca han pedido una solución pronta a los daños en vía Cali Buenaventura. Afirman que por cada día de cierre las pérdidas ascienden a 5 mil millones de pesos.



(Le recomendamos: Video: así roban a los carros en el puente de Juanchito)



"La situación social de Buenaventura y de los municipios aledaños se ha agravado por

los impactos de la emergencia invernal, que no solo afecta a las comunidades que se

encuentran en zonas de riesgo sino a toda la población, debido al cierre de la vía Simón

Bolívar registrado desde el 27 de octubre pasado. En este momento la única vía de entrada y salida a Buenaventura es la de Mediacanoa, corredor que por el que se movilizan 50.000 toneladas diarias y se encuentra saturado con un tránsito de 6 mil vehículos diarios - entre particulares y de carga- y el cual, igualmente, se ve afectado por constantes derrumbes que perjudican el tránsito normal", dijo el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (Ciev), en un comunicado de prensa.



A esta situación -añadió el Ciev- se suman los bloqueos que realizan comunidades indígenas y/o afrodescendientes por solicitudes que tienen ante el Gobierno Nacional, la más reciente en Cisneros y La Delfina.



(Siga leyendo: Temen que Cali quede varada, si el MIO llega a parar: reacciones ante crisis)



Los gremios y empresarios afiliados al Ciev manifestaron que les "preocupa enormemente que en este momento los bonaverenses no pueden acceder

de manera adecuada a derechos básicos como la salud, la alimentación, el trabajo y los servicios públicos debido a esta situación. Además, se está perjudicando la actividad económica del puerto, pues por cada día que la vía está bloqueada o cerrada las pérdidas ascienden a aproximadamente $5 mil millones en los sectores del comercio, turismo y logístico que, en su mayoría, están compuestos por Mipymes".



Para el Ciev, la situación en la vía a Buenaventura es insostenible y por esta razón el llamado urgente que le hacen al Gobierno Nacional. Precisó que si esta situación continúa "los habitantes de esta región del país serán los más afectados, pues las pérdidas económicas inciden gravemente en la fortaleza del tejido empresarial y, por ende, en las posibilidades de generación de empleo e ingresos para la población. Si tenemos en cuenta los sobrecostos en transporte, que son de alrededor de $2 mil millones diarios, al igual que las afectaciones en varias cadenas de valor, especialmente las agroalimentarias, se podría estar hablando de pérdidas diarias cercanas a los $10 mil millones, cada vez que se bloquea o cierra la carretera durante toda la jornada".

Más noticias de Colombia

Procuradora caminó Cartagena y halló más de 50 balcones a punto de desplomarse

Hombre mató a su mejor amigo por burlarse de la infidelidad de su mujer