La Policía y la Fiscalía revisan los móviles y procedencia de quienes causaron la muerte a un hombre, en lo que parecía un intento de robo.



Entre residentes, vigilantes y patrulleros alcanzaron a uno de los sospechosos del homicidio. En el sector quedaron una motocicleta abandonada y un arma.

En la tarde del viernes 10 de marzo, por medios y redes sociales, empezaron a correr videos donde se aprecia que hay una camioneta estacionada en la calzada.



Un hombre avanza hasta la parte trasera de ese automotor donde los ocupantes de una motocicleta están dando un giro. Es en el sector de Ciudad Meléndez, altura de la carrera 60 con calle 98.



Cuando se les acerca, el hombre es atacado a bala y cae en la mitad de la vía. La moto también se va al asfalto.



El parrillero huye primero y luego lo hace el conductor, sin poderse llevar la moto. Esto ocurre en unos segundos.



Hay hipótesis distintas al robo

La versión inicial se refería a un intento de hurto. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general José Daniel Gualdrón, explicó que hay una tarea con la Fiscalía y la Policía en la que se priorizan casos.



El oficial dijo que se han generado unas acciones en busca de información de este homicidio. "La persona asesinada había llegado a Cali cuatro días antes desde Quibdó y hay unas correlaciones que son material de investigación", dijo.



Explicó que "ello nos conduce a otras hipótesis y que no son tanto como el hurto. Por el momento se descartaría esa versión. El trabajo se está realizando con la Fiscalía en Cali y en Chocó".



Sitio de incidente que dejó un muerto y un detenido en Cali Foto: Toma de video

En el registro hay unas anotaciones que son de unos años atrás cuando el hombre estuvo detenido.



Después del crimen fue localizado uno de los presuntos agresores que intentaba entrar a matorrales.



"Gracias a la comunidad y la reacción de la Policía es capturado uno de los posibles agresores. El otro huye. Se despliega la búsqueda en el sector de los cañaduzales", declaró el comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Édgar Flórez.



En el procedimiento fue decomisada una pistola Glock que habría sido la usada en el homicidio.



La directora de Fiscalías, Sandra Eugenia González, dijo que se le llevó ante un juzgado para la legalización de captura.

Plantón en barrio

En el barrio Ciudad Meléndez se presentó en la mañana del lunes un plantón de vecinos que pidieron mayor presencia de las autoridades.



Jenny Carranza, presidenta de la Junta de Acción Comunal, dijo que en el sector no hay ni una cámara de seguridad. Anotó que "como somos una zona de expansión no pertenecemos a una comuna y no tenemos derecho a un presupuesto".

Tras la muerte de un ciudadano a manos de dos hombres en moto, este fin de semana en Ciudad Meléndez , las autoridades hicieron algunos compromisos en materia de seguridad por petición de los habitantes del sector.

El secretario de Seguridad, Jimmy Danguet, dijo que se hará más presencia en seguridad, por ahora hay un Comando de Atención Inmediata (CAI) móvil. Se busca espacio para instalar uno que ofrezca más cobertura, y se plantean equipos como cámaras de vigilancia. Todas las autoridades deberán incluir su presencia en la zona de expansión de Cali, afirmó

