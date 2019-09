Buscan aclarar balacera o falso positivo en muerte de joven de 22 años

En confusos hechos murió un joven de 22 años, identificado como Ómar Guasaquillo,y otro quedó herido por disparos en la zona rural de Jamundí. La comunidad de Villacolombia, zona rural de Jamundí, confirmó la muerte violenta de un hombre de 22 años.



Al parecer la víctima recibió varios disparos por parte del personal de la fuerza pública. Otro hombre resultó herido.

Los hechos se registraron en Villacolombia, donde algunos vecinos por redes sociales solicitaron la intervención de defensores de dereshos humanos porque temen que el caso se trate de un 'falso positivo'.

Estos vecinos señalaron que, presuntamente, hubo disparos de parte del Ejército, pero no se aclara si fue algún enfrentamiento con un grupo armado ilegal o en qué circunstancias murió este joven.

Él era Ómar Guasaquillo, según su documento de identidad. Foto: Archivo particular





La versión que circula es que la víctima estaba afuera de una vivienda en esta área rural, donde tenía un radio para comunicarse. Cuando apareció el Ejército se desató un cruce de disparos. No obstante, no se aclara si el joven se enfrentó al Ejército o no.



En la Tercera División y en la Gobernación del Valle están haciendo seguimiento a lo ocurrido.



El secretario de Paz del Valle del Cauca, Fabio Cardozo, dijo que la comunidad dice que "les pusieron un changón y que ellos no lo tenían". Recalcó que es necesario conocer los resultados de las investigaciones judiciales por este caso.



