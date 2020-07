Investigan si más de 60 abogados obtuvieron sus títulos con fraude

El rector de la Universidad del Cauca, José Luis Diago Franco, dio a conocer que el Consejo de Estado investiga si 64 egresados del Programa de Derecho, habrían pagado por su título.

Al parecer, estas personas, habrían pagado para adulterar calificaciones en el sistema integrado de matrícula y control académico (Simca), así como por su acta de grado y diploma para obstentar el título de abogado.

Según la denuncia del docente de la facultad de Derecho de Unicauca, Milton Javier López García, los estudiantes registraban notas inferiores a 2.0 en los preparatorios.



López señala que en varias oportunidades evidenció como a estudiantes se le otorgó el título de Derecho, a pesar de haber perdido hasta dos veces, la asignatura denominada como Preparatorios del Programa de Derecho.



“Cuando los estudiantes van superando el octavo semestre pueden ingresar a presentar sus preparatorios, pero me sorprendí cuando veía que algunos lograban sus grados y aparecían en el Simca, sin siquiera haber visto o ganado los Preparatorios de Bienes o de Familia”, indicó el profesor universitario.



Las inconsistencias se habrían registrado desde inicios del 2017 y no solamente con los preparatorios, sino con otras asignaturas.



“Un grupo de funcionarios del área de Rentas de la Gobernación del Cauca, serían los encargados de facilitar el proceso para el pago del ilícito por modificar los registros en el Simca”, se lee en el comunicado que el docente le hizo llegar a la decanatura.



Hasta dos millones de pesos, se habría pagado por alterar las notas y un millón por los diplomas.



Entre los graduados, hay 24 funcionarios de la Policía Nacional que hacen parte de un grupo especial; 23 del convenio con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), y otros 20 de un listado que dio a conocer el docente López García.



El rector Diago Franco, afirmó que el alto tribunal será el que declare nulos los diplomas, actas de grado y resoluciones de paz y salvo de quienes se graduaron de forma irregular.



En caso, de demostrarse que hubo fraude, incluso, después de graduados, los demandados perderían sus títulos.



De emitir un fallo condenatorio, por parte del Consejo de Estado, se sentaría un importante precedente no sólo para esta universidad caucana, sino para todas las instituciones de educación superior del país.



Los implicados ya fueron notificados para que acudan a los recursos de defensa correspondientes en el marco de la ley.



