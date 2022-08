En un enfrentamiento a bala, dentro de un establecimiento nocturno del norte de Cali, dos hombres murieron baleados cuando buscaban eludir los disparos de sicarios.



La Policía informó que uno de las personas muertas estuvo en el grupo paramilitar que operó con violencia en varias zonas del Valle, Eje Cafetero y Antioquia. A su lado murió un comerciante, sin antecedentes.

De acuerdo con un registro visual conocido por autoridades, a las 11:05 de la noche del miércoles 10 de agosto, varias personas departían en un bar del barrio Alcázares, cerca de una estación de servicio, en el norte de la capital del Valle del Cauca.



En las imágenes, en una especie de barra, en un muro, entre canastas de cerveza, comparten dos clientes. Uno de ellos es Néstor Raúl Ocoró Montaño, de 50 años, quien de pronto se levanta y al espacio entra caminando presuroso un joven que sería escolta.



(Le puede interesar: Las razones por las que productores de viche se encuentran en riesgo de quiebra)

En unos segundos se nota la alarma de los tres. El cliente que estaba con Ocoró se agacha y se refugia aparentemente en esa barra dentro del negocio.



El escolta se voltea cuando aparece un hombre armado y hay un intercambio de disparos. El pistolero parece llevar protección corporal y sigue disparando mientras que el guardaespaldas intenta escabullirse por un lado del muro.



(Puede leer: El ritmo económico del Festival Petronio Álvarez)

Llega, entonces, otro sicario, de contextura delgada, que se acerca para disparar una y otra vez contra quienes se intentan refugiar en el suelo. Los atacantes salen y habrían escapado en motocicletas.



En el lugar murieron Ocoró Montaño y, a su lado, el comerciante Carlos Francisco Chavarro, de 48 años. Ambos con heridas en cabezas y espaldas



El comandante de la Policía Metropolitana, general Juan Carlos León, señaló que murió un desmovilizado con 17 anotaciones judiciales, entre ellas, la de homicidio.



(Además, puede leer: Tradicionales festividades del Valle del Cauca regresan a lo presencial)

Facebook Twitter Linkedin

Néstor Raúl Ocoró, exintegrante de las AUc, murió baleado en norte de Cali. Foto: Archivo particular

En documentos se conoce que Néstor Raúl Ocoró nació en Palmira y tenía cédula de Jamundí, en donde se unió al Bloque Calima, de las llamadas Auc, en agosto de 2002.



Como integrante de la organización paramilitar pasó por Buenaventura, Quindío y Guarne (Antioquia).



Lo detuvieron el 10 de diciembre de 2004 y él aseguró que fue cuando presuntamente se dirigía a recoger su ropa para trasladarse al sitio donde estaban concentrados los desmovilizados en el corregimiento de Galicia, en Bugalagrande, centro del Valle.



En marzo de 2011 estuvo entre varios de los integrantes de ese grupo que intentaban iniciar su proceso en Justicia y Paz. Ocoró entregó información de una fosa común en el sitio Antena en Guarne, en Antioquia.



El hombre recibió una sentencia del 17 de marzo de 2008 por fuga de presos al salir del Batallón Pichincha, al que había sido llevado por una medida de aseguramiento de otro caso. Ese proceso cesó con sentencia absolutoria.

#TardesPorCali 🔴 En Video de cámara de seguridad del doble homicidio en el barrio los Alcázares, norte de Cali. pic.twitter.com/a0wmyJ35HT — TodosPorCali Noticias (@TodosporCali_) August 12, 2022

El segundo expediente se abrió cuando allanaron una casa y lo encontraron con la cédula de un pariente. Por falsedad en documento público lo condenaron a 43 meses.



La Fiscalía 18 de la Dirección Nacional de Justicia Transicional solicitó la terminación del proceso por exclusión de la lista del postulado debido a la comisión de dos delitos posteriores a la desmovilización.



Además, su nombre no aparecía en la lista de desmovilizados presentada por el Alto Comisionado de Paz.



En diciembre de 2019 el Tribunal Superior de Bogotá, sala de Justicia y Paz, no acogió la solicitud de terminación anticipada que elevó la Fiscalía y siguió el trámite.



Ocoró estuvo en más de 200 diligencias judiciales. No se conoce que tuviera medidas en su contra a la hora que llegaron los sicarios que terminaron su historia y dejaron solo menciones de las autoridades de lo que sería un ajuste de cuentas o una venganza.

Lea más noticias de Colombia

Alcaldesa de Alcalá fue capturada en su casa por agentes del CTI