Investigan casos de 'colados'  y fallecidos en vacunación en Nariño

Los 42 casos que, según la Contraloría General de la República, corresponden a 'colados' dentro de la jornada de vacunación contra covid-19 en el departamento de Nariño, son revisados individualmente para comprobar una supuesta irregularidad.

De acuerdo con la revelación del gerente para covid-19 en Nariño, Mario Benavides: “Estamos haciendo la revisión correspondiente, de hecho, ese reporte es justamente por el informe que nosotros presentamos a los entes de control”.



Según el funcionario, cada caso ya es objeto de averiguación. Sin embargo, sostiene que el informe de la Contraloría obedece al trabajo adelantado por el Instituto Departamental de Salud de Nariño con el citado ente de control.



“No es que la Contraloría nos requiera a nosotros, porque la competencia es de ellos, Es un trabajo conjunto con el Instituto Departamental de Salud”, aclara.



Advierte que además de los 42 casos se están revisando otros más.



“Lo que pasa es que hay que individualizar cada caso”, anota.



Puso como ejemplo, algunos casos que no pueden catalogarse como 'colados', sino que hubo errores en el manejo de la información, por lo que insiste luego “pero para llegar a eso hay que analizar cada caso”.



De esos reportes, algunos hacen parte del personal de salud que por equivocación no fueron cargados al sistema y enfatiza en que aquellos casos en los que no exista una explicación razonable de la aplicación de la vacuna, entonces deberán ser objeto de una revisión detallada para establecer si hubo irregularidad.



“En cambio, puede haber otra situación es que usted tenga 20 años y no es un trabajador de la salud, pero aparece vacunado, allí sí hay una falla”, declara Benavides, quien sobre el informe de la Contraloría que relaciona presuntos fallecidos vacunados, advierte que en el caso de Nariño aún no hay registros “pero se pueden presentar”.

También dice que pueden darse los casos de personas que fueron vacunadas ayer y hoy fallecen por accidente o muerte natural, para controvertir la revelación de la Contraloría según la cual en el país fueron encontradas 20 personas que aparecen como presuntas muertas pero recibieron una dosis de la vacuna.



Aclara que en Nariño la vacunación avanza sin contratiempos, “somos uno de los mejores departamentos en el país con niveles satisfactorios”.



No obstante el mismo informe de la Contraloría advierte que en la región se detectaron 2 casos relacionados con doble vacunación.



