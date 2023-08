El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, causa conmoción y dolor en ese país, mientras que en Colombia se repite el asombro por la presencia de ciudadanos colombianos en magnicidios.



Villavicencio fue asesinado el miércoles, 9 de agosto, al salir de una reunión y cuando se alistaba para entrar en un carro, en Quito, capital ecuatoriana.



Tras el ataque de sicaros, los organismos de seguridad de ese país capturaron al menos a seis hombres y dieron muerte a otro.

El reporte de las autoridades ecuatorianas indica que se logró la captura de los presuntos sicarios, seis de nacionalidad colombiana. Otro murió en los incidentes siguientes al atentado.



El comandante de la Policía del Ecuador, el general Fausto Salinas, reveló que se activó un dispositivo que llevó a las capturas y señaló que mediante diferentes coordinaciones, a través de la Interpol, se conocieron los antecedentes policiales de los sospechosos.



Un punto es que la mayoría de los comprometidos registra antecedentes.



Las autoridades intentan detallar si entre los detenidos y el hombre muerto hay nexos. En medios se comenta que algunos de ellos habían sido detenidos hace un mes por otros delitos y estaban bajo una medida que les requería su presentación ante autoridades.



Por eso, tenían una audiencia el pasado 2 de agosto, pero no llegaron. Y la justicia les emitió órdenes de captura.



Tras el crimen de Villavicencio, la Policía decomisó un fusil con dos cargadores, un subametralladora, cuatro pistolas, tres granadas, cuatro cajas de munición, dos motocicletas y un vehículo robado.



En videos se aprecia cuando, al parecer, un guardaespalda, reduce a un hombre de chaqueta blanca, que habría sido herido a bala. Una versión indica que esa persona fue linchada por parte de algunas personas civiles, pero eso no está verificado por autoridades del Ecuador.



Ahora se comenta que una comisión del FBI, que investiga el crimen del político ecuatoriano, podría estar en Cali y otras ciudades del país.



Quiénes son los colombianos investigados

En los informes oficiales de Ecuador se identifica al hombre muerto en medio de la reacción por el asesinato de Villavicencio.



Se trata de David Castillo, con un registro en Ecuador por tenencia y porte de armas el 17 de junio, caso en el cual se le aplicaron medidas sustitutivas y el 4 de agosto ante la no presentación de este ciudadano ante la autoridad competente se emite el dictamen de prisión preventiva. No registra antecedentes en Colombia este ciudadano, dijo Alain Luna, director general de investigación policial



Entre los detenidos, dos serían de un barrio del oriente de Cali. Uno sería Néider López, de 19 años, resultó herido tras el ataque al político ecuatoriano. Pasó por el Centro de Formación Juvenil de Valle de Lili, en un caso de tentativa de homicidio.



Este joven había sido detenido en Ecuador por tenencia y porte de armas el 17 de junio de este año. Pero estaba en libertad. En estos meses habría regresado al sector de Potrero Grande, en el oriente de Cali. Hace dos semanas se habría ido junto a dos hombres al Ecuador.



Andrés Mosquera, nacido en 1993, oriundo de Cali, es otro detenido. Tiene registros por violencia intrafamiliar, hurto calificado, fabricación, tráfico y porte de armas, lesiones personales y violencia contra servidor público.



De Adey García, nació en 1987 en Timbiquí (Cauca), se reportan registros por violencia contra servidor público, tráfico fabricación o porte de estupefacientes, homicidio, violencia intrafamiliar, concierto para delinquir, hurto calificado y porte de armas.



Jules Castaño, nacido en 1983 en Florencia (Caquetá), tiene registros por violencia intrafamiliar, concierto para delinquir, hurto calificado y tráfico y fabricación de estupefacientes.



John Rodríguez, con residencia en Ecuador, tuvo un proceso por hurto calificado, en Guaduas (Cundinamarca), en 1997. No tendría anotaciones recientes.



De Camilo Romero Reyes, residente de Bogotá, no se reportan antecedentes. Su detención sería por receptación.

