Presunto feminicida en Cali, con heridas en su rostro: así avanza la investigación

La orden de captura de un hombre identificado como Harold Andrei Echeverry Orozco rueda en este momento por todas las carreteras, municipios y en los departamentos cercanos del Valle del Cauca. Este ciudadano es el señalado de cometer el atroz feminicidio de una menor de 15 años en el barrio San Judas, al suroriente de Cali.



Entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de diciembre, este hombre habría asesinado a Michel Dayana González en un taller de carros donde trabajaba como vigilante. El crimen ha generado estupefacción y rechazo por parte de todo el país.



Desde el 8 de diciembre, la Policía Metropolitana de Cali ha hecho llamados a unidades de municipios y departamentos vecinos para coordinar operativos que puedan dar con el paradero del presunto feminicida.



Según versiones contadas por la familia de la víctima a este diario y confirmada por la empresa Car Center, dueña del taller automotriz donde ocurrieron los hechos, el autor del crimen se fugó en una motocicleta marca Discover de placa EQP 37D, luego de que en la mañana del pasado viernes llegara una patrulla a hacer una inspección del taller.

Así luce el taller donde fue asesinada la menor. Foto: Juan Pablo Rueda El Tiempo

Entre los datos recolectados hasta el momento, la Policía pudo determinar el nombre exacto como aparece en la cédula expedida en el municipio de Yumbo, Valle. Harold Andrei Echeverry es como aparece su nombre.

Origen

De acuerdo con la información suministrada por la autoridades a este diario, Echeverry nació el 7 de abril de 1983 en Ibagué, Tolima. Tiene 40 años. Además, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, José Daniel Gualdrón, le dijo a EL TIEMPO que el presunto delincuente también tiene arraigos en el departamento del Cauca.



"Pero al parecer todavía está en este territorio (Valle del Cauca)", aclaró.

Harold Andrei Echeverry Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Cali

Antecedentes

EL TIEMPO estableció que Harold Andrei Echeverry es un militar retirado que estuvo adscrito al Distrito militar No. 38 de la antigua sexta brigada de Ibagué. Asimismo, autoridades locales le dijeron a este diario que el sujeto ya tenía antecedentes por acceso carnal violento en menor de 14 y ahora se indaga si se desplazó de Ibagué de donde es oriundo a Cali por conductas similares.



Además, le aparece un proceso activo en el juzgado 15 civil municipal de Cali.

Barrio de residencia en Cali

Por otro lado, las autoridades ya tienen identificado el lugar donde este hombre vivía en la capital vallecaucana mientras trabajaba como vigilante del taller. Su lugar de residencia estaría en el barrio El Poblado II.



Según lo que contaron algunos miembros de la comunidad del barrio San Judas Tadeo, Harold Andrei Echeverry había llegado hace aproximadamente cinco meses para trabajar como vigilante del taller. "No era de aquí", aseguraron. Además, agregaron que, si bien no era cercano a nadie, de vez en cuando ofrecía su mano para algún favor que le pidieran los vecinos.

Huyó con lesiones en su rostro

Harol Andrés Echeverry había cumplido parte de una condena por acceso carnal violento en menor. Foto: Suministrada

De acuerdo con el relato de una de las hermanas mayores de la víctima y como también confirmaron vecinos, en la mañana del viernes 8 de diciembre, última vez que fue visto el presunto feminicida, este tenía severas lesiones en su rostro, en lo que parece haber sido la disputa con la menor de edad antes de asesinarla.



"Estaba aruñado, tenía un puño en el ojo, el labio mordido; estaba todo ensangrentado", dijeron. "Eso fue una lucha, los carros estaban hundidos, mi hija era muy fuerte y seguramente batalló hasta el final con él", afirmó Genaro González, padre de la víctima.



Varias cámaras del vecindario grabaron los pasos de Michel Dayana González desde el momento en que sale de una tienda sobre las 7:40 de la noche del 7 de diciembre en dirección hacia su casa. Sin embargo, ninguna pudo captar el momento en que esta pasa cerca del taller, al cual lo separan cuatro casas de la vivienda de la menor que perdió la vida.

"Va todo por buen camino": autoridades

Las acciones de búsqueda de la Policía apuntan especialmente a los terminales de transporte, puestos de control y zonas rurales. "La orden de captura está rodando por todo el territorio nacional, por la carretera, los municipios, los departamentos, las fronteras. Vengo del terminal, fuimos al aeropuerto a hacer unos recorridos en puestos de control", aseguró Gualdrón.



Asimismo, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, dijo en diálogo con este diario que muchas personas han querido colaborar con el proceso brindando información. "Estamos adelantando todos los mecanismos de investigación. Estamos recibiendo información de la ciudadanía, muchas personas han querido colaborar con el proceso y todos nuestros investigadores están en territorio logrando la ubicación y captura de este sujeto".



Y agregó que "reafirmamos la recompensa de 100 millones de pesos y estamos avanzando en la investigación. No se pueden revelar detalles para no arruinar la misma, pero yo creo que va todo por buen camino y rápidamente se hará justicia por Michel Dayana".



También, en una intervención radial realizada este domingo, Dranguet aseguró que "estamos revisando minuciosamente cualquier tipo de participación de otra persona, posibles complicidades. Aquí no hemos descartado ningún tipo de hipótesis. Simplemente, en la cadena de investigación, el que falta es el que estamos buscando, por eso toda la capacidad de búsqueda y la noticia se ha dirigido a este señor”, explicó el secretario de Seguridad de Cali.

Si usted tiene información sobre Harold Andrei Echeverry, se puede comunicar con las líneas de denuncia Policía Nacional 314 360 6293 o 321 394 5156 mecal.sijin@policia.gov.co mecal.sijin-adepe@policia.gov.co.

Juan Pablo Penagos Ramírez

CALI