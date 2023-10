'Es infame que pongan en tela de juicio mi formación': secretario de seguridad de Cali

Tras el anuncio de la Procuraduría sobre una investigación por presuntas irregularidades académicas del secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, el funcionario manifestó que "Es infame que pongan en tela de juicio mi formación académica y profesional".

Según el pronunciamiento de la Procuraduría de este sábado, el funcionario habría suministrado datos inconsistentes relacionados con los tiempos de estudio y la fecha de graduación como bachiller y profesional.



“Yo he sido abogado litigante vinculado al Congreso de la República, he estado vinculado a la Alcaldía de Cali, he asesorado a empresas, he sido docente universitario y siempre he publicado mis títulos profesionales, mis títulos académicos y especialización han sido públicos”, respondió el funcionario.

En la información entregada por la Procuraduría se señala que "no hay claridad sobre la coincidencia que hay entre el año de graduación como bachiller y su título universitario, ambos de 2008".

El funcionario señaló que todo es un mal entendido que pone en tela de juicio su trabajo.



“Es irresponsable que la procuraduría adelante una investigación y generando un manto de dudas sobre algo que es totalmente equivocado y falso”, respondió Dranguet.

