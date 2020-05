No estábamos listos para el trabajo en casa, según estudio

“La pandemia por covid-19 cogió ‘fuera de lugar’ a los colombianos, en cuanto a tecnología, informática y en lo digital. No estábamos preparados para afrontar una situación como la actual”.

A esta conclusión se puede llegar después de conocer los resultados de la investigación El efecto del covid-19 en los negocios, realizada por MindLabs, IAB Colombia, MKT University con el apoyo de la Universidad Icesi, la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco) y la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca (Comfandi).



La base de la investigación son los resultados de una encuesta aplicada entre el 1 y el 13 de abril pasados, una semana después de que el Gobierno Nacional declaró la cuarentena.



El tamaño de la muestra es de 3.621 personas, que respondieron una encuesta interactiva online. El nivel socio-económico de los encuestados está distribuido así: 2,40 %, 3,32 %, 4,14 %, 5,8 % y 6,6 %.



Ana María Serna, directora de investigaciones de MindLabs, una agencia de investigación de mercados, explicó que el objetivo de la investigación es conocer los hábitos de los consumidores en los hogares. “La gente está guardada en confinamiento obligatorio, ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está haciendo para trabajar, estudiar? la familia, todos, metidos en el mismo lugar, que está pasando con sus hábitos”, afirmó Serna.



IAB Colombia es un clúster de medios y pauta digital y Marketing University es una plataforma de educación virtual.



Un primer resultado de la encuesta es que el 49 % no se encuentra trabajando o estudiando desde casa, el 42 % sí está en teletrabajo o en clases virtuales y un 9 alterna esas dos actividades, trabaja unos días a la semana en su empresa y otros días en casa.



Serna aclara que en ese 49 por ciento están las personas que, al momento de aplicar la encuesta, estaban exentas del aislamiento preventivo obligatorio, como personal de la salud y empleados de los sectores que no pararon (alimentos, medicamentos y empresas de servicios públicos).



En cuanto al 42 % que trabaja y estudia en casa, el 33 % son de nivel socio-económico 2 y 3 y el 71 % de los estratos 5 y 6.



En el capítulo dedicado al trabajo en casa también les preguntaron a los encuestados si cuentan con los equipos y las condiciones necesarias para trabajar o estudiar. El 62 % respondió que sí, el 23 % que cuenta con algunos y el 15 % que no.



Una muestra de que la pandemia nos cogió malparados, es que el 45 % respondió que en la casa falta un computador para cada miembro de la familia. Otro 45 % que falta un espacio adecuado de trabajo, el 33 % que falta un mejor servicio espacio de Internet (mayor velocidad), un 16 % conexión a Internet y un 15 % espacios más amplios para cada miembro de la familia.



A las empresas, colegios y universidades no les fue bien cuando les preguntaron si estos estaban preparados para enfrentar el trabajo desde casa.



El 49 % que no estaban preparados; el 46 % estaban en proceso; y solo un 3 % estaba muy preparado para continuar operando desde casa.



El estudio también analizó la etapa pospandemia e indagaron a los encuestados qué harán cuando acabe la cuarentena. El 48 % limitará sus compras a lo necesario, el 18 % continuará su vida normalmente, el 13 % buscará opciones de marcas más favorables, un 10 % seguirá comprando las mismas marcas y un 4 % aplazará inversiones.



Los gastos también cambiarán: el 54 % dedicará más dinero a mercado; el 57 %, a seguro de vida o seguro médico; el 68 %, a medicamentos; y el 61 %, a cuidado personal.



CALI