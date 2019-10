Intoxicación de 22 personas por extraño químico en colegio del Valle

A un químico desconocido era atribuido en la tarde del jueves una intoxicación masiva en el tranquilo municipio de Dagua,en el occidente del Valle del Cauca.Varios de los pacientes debieron ser remitidos a Cali, a 40 minutos de camino.

La situación se originó desde las 11:00 p.m. dentro de la institución educativa Gimnasio del Dagua, cuando se cumplían actividades deportivas en la cancha de fútbol.



En principio, 19 escolares presentaron afección respiratoria y se inició un dispositivo para su traslado al hospital 'José Rufino Vivas', dijo el coordinador municipal de Gestión del Riesgo, Federico Moreno.



En urgencias del centro asistencial la emergencia se complicó cuando médicos y enfermeras empezaron a presentar síntomas similares y fue necesario su traslado hasta Cali..

El reporte dice que llegaron 19 menores de edad y tres adultos a dos clínicas de la capital del departamento.



La situación hizo que el hospital debiera ser desalojado y se determinó que las casas a un kilómetro a la redonda fueron declaradas en cuarentena.



Moreno admitió que hasta ahora no se determinado el origen de la emergencia..



De acuerdo con Laureano Quintero, director médico de Imbanaco, llegaron cinco personas, tres adultos (dos médicos y una enfermera) y dos menores de edad..



Los pacientes reciben tratamiento bajo protocolos de sustancia tóxica no confirmada.



Quintero detalló que presentan síntomas como agitación y temblores en el cuerpo, bajo signos vitales normales.



Mientras tanto, 15 voluntarios de los Bomberos de Cali viajaron a Dagua para ayudar en tareas de control de esta emergencia aunque no se conoce la situación.

CALI