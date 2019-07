Conozca las cinco noticias de la región Pacífico: ¿Intervención de Policía de Tránsito para Cali?; en investigación atraco frustrado a jugador del Deportivo Cali; capturados por violencia hacia dos mujeres; Cali será sede del 'Foro nacional de la bicicleta' e Ibagué toma al Valle como ejemplo en TIC para mejorar gestión financiera.

¿Intervención de Policía de Tránsito para Cali?

Policía de tránsito en Cali. Foto: Dirección de Tránsito de la Policía

30 policías llegan a la capital del Valle del Cauca desde la Dirección de Policía de Tránsito y transportes, así lo anunció la Secretaria de Seguridad de Cali.

Su función será acompañar en las labores de control que realizan los agentes de tránsito tras no prorrogar el decreto del parrillero hombre en moto. Los policías de tránsito estarán en 15 días operando en la ciudad.

Andrés Villamizar, Secretario de Seguridad reiteró que esto se da como parte de uno de las medidas de prevención a la medida de no renovación del parrillero masculino "Nosotros hemos pedido un apoyo en el marco de esta decisión, llegaran 30 uniformados para esas labores”, indicó.

En investigación atraco frustrado a jugador del Deportivo Cali

Jugador deportivo Cali Foto: Twitter BG. Hugo Casas.

La Secretaria de Seguridad y Justicia de la mano con la Policía Nacional investigan el hecho que se presentó en las últimas horas Juan Carlos Caicedo, jugador del Deportivo Cali resultó con algunas lesiones durante un intento de atraco en el barrio Capri, en el sur de la ciudad, cuando se desplazaba en su vehículo y dos hombres en una motocicleta lo interceptaron para robarlo. El mediocampista reaccionó chocando su carro contra un árbol. Caicedo dijo que la situación fue compleja pero no pasó a mayores. “Tuve un accidente por atraco, fue un choque, no fue grave gracias a Dios" dijo el jugador verdiblanco de 21 años. Pero sí hizo un llamado a la inseguridad que se vive en la capital del Valle, "no pasó a mayores esta vez pero pues si queda uno preocupado por el tema".



Por parte de la Policía Nacional mencionó que si se comprueba que el incidente fue por intento de robo sería el primer caso registrado que se ven involucrado dos hombres en una motocicleta, después de levantar la medida de no renovación al parrillero hombre en Cali.

Capturados por violencia hacia dos mujeres

Fiscalia General de la Nación. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Dos hombres fueron enviados esta semana a la cárcel. Uno de ellos por el homicidio de una mujer de 18 años, identificada como Nicol Torres Jaramillo, ocurrido el pasado 10 de marzo. La joven había sido reportada como desaparecida y las autoridades hallaron su cuerpo en el sector Cuchara Larga de Cartago, en el norte del Valle del Cauca. El imputado, que no aceptó cargos, es el señor Álvaro Gómez. Según la Fiscalía, el cadáver presentaba signos de violencia y estaba en avanzado estado de descomposición. El dictamen de Medicina Legal fue muerte violenta por asfixia mecánica. El segundo caso es el relacionado con agresiones físicas y psicológicas a una mujer en Cali por parte de su expareja, que fue detenida en el barrio Primitivo Crespo.

Cali será sede del 'Foro nacional de la bicicleta'

Miles de personas disfrutaron de la primer Ciclovida de 2019. Durante este año, también podrán hacerlo los jueves en la noche. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

Entre el 5 y el 11 de agosto y con el eslogan 'Movete al natural', ciudadanos, colectivos, academia, empresarios, institucionalidad y sociedad civil reflexionarán sobre la apuesta de movilidad en bicicleta en la ciudad. Lo harán, pues Cali será la sede del 'Foro nacional de la bicicleta', un evento logrado gracias la gestión articulada entre los colectivos de la ciudad y apoyada por la alcaldía de Maurice Armitage. Según los organizadores, en el foro se evaluará la redistribución del espacio destinado a las ciclas en la capital del Valle del Cauca.

Ibagué toma al Valle como ejemplo en TIC

para mejorar gestión financiera

Gobernación del Valle Foto: Archivo El TIempo.

Una comisión de la Alcaldía de Ibagué visitó la Dirección de Hacienda departamental, para tomar como ejemplo la transformación tecnológica que ha mejorado la gestión financiera del Valle del Cauca. La comitiva fue liderada por Juan Vicente Espinosa, secretario de Hacienda de Ibagué, y Solanyi Sánchez, secretaria de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de la capital tolimense.



CALI.