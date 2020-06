Video del llamado de interno de cárcel de Cali por temor a coronavirus

En Villahermosa, centro penitenciario para hombres en Cali, se confirmó la presencia del coronavirus el fin de semana y hay tensión por las complicaciones para establecer controles y ofrecer la debida atención en salud.



La Personería ha elevado llamados por el hacinamiento ante la presencia de más de 6.000 internos, más de tres veces la capacidad del establecimiento.



La Secretaría de Salud dice que se determinó un tamizaje masivo y se adoptaron otras medidas

El personero de Cali, Hárold Andrés Cortés, y la Secretaría de Salud de la ciudad confirmaron los casos el pasado sábado. Entre los enfermos hay 12 presos que estarían estables, no son adultos mayores y estarían aislados en el patio 10 de la cárcel.

Los demás son policías y guardianes del Inpec.



Los internos temen que se crezca el contagio y señalan que es complicado establecer el cerco epidemiológico por el hacinamiento. En la cuarentena hay numerosos internos, como también funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec).



La Secretaría de Salud ha acudido a más de 400 pruebas en la cárcel del Distrito Judicial de Cali.



"La situación es muy dura. Es complicado porque la población carcelaria supera el 300 por ciento en la capacidad de Villahermosa Esto se puede incrementar porque pueden ser cinco contagiados por cada enfermo positivo", dijo Herminsul, desde una de las celdas.

En Tumaco se vive un drama similar. La Fundación Misión Libertad informó que al menos 19 personas del centro penitenciario y carcelario de mediana seguridad de esa localidad de la Costa Pacífica del departamento, resultaron contagiados con el peligroso virus.



“Los mismos no habrían sido aislados y continuarían en los patios con la población general”, denunció esa organización.



Fuentes en la cárcel indicaron que el problema habría empezado hace dos semanas y que el primer contagiado sería el encargado de un taller de mecánica, además de que no se habrían hecho las pruebas, en forma oportuna.



Pero, según la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres: “Identificamos primero cuáles personas compartieron con el primer caso, que era un guarda. Ahí se identificó con quiénes compartían la guardia y a ellos se les hizo. Obvio se prioriza a las personas de alto riesgo”.



La funcionaria también sostuvo: “El estado de salud de todos es positivo dado que no presentan complicaciones y muchos son asintomáticos. Los adultos mayores y personas con comorbilidad se les tiene en un patio exclusivo para evitar más contagios y que se disminuya el contacto con casos positivos”.



Anotó que el cerco epidemiológico se está haciendo con la Red de Salud del Centro y la Fiduprevisora. Además, dijo que se hicieron más de 350 pruebas.



Riesgo en penal de Nariño

Otro de los municipios con población carcelaria afectada es Tumaco, en el litoral de Nariño.



“Los mismos no habrían sido aislados y continúan en los patios con la población general”, denunció esa organización en nombre de todas las personas privadas de la libertad en el territorio nacional. Entre los contagiados también figuran miembros del personal de sanidad y de la guardia.



“Que el juzgado de ejecución de penas y medidas de Tumaco se ha sustraído de la obligación legal de aplicar los decretos presidenciales”, advirtieron en la citada fundación, por lo que aclaró que hasta el momento la atención de la crisis sanitaria no habría sido la mejor.



Uberley Ramírez, de la Fundación Misión Libertad, solicitó a la Personería de Tumaco, Procuraduría y a Secretaría de Salud local verificar las condiciones de salud.



