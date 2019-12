Las apuestas del rector de la Universidad del Valle para el 2020

El 2020 será el año de la internacionalización y la virtualización en la Universidad del Valle. En diálogo con este diario el rector del alma mater, Edgar Varela Ramos, explicó en que van las dos iniciativas.

Con respecto a la internacionalización, Varela afirmó que la idea es “avanzar mucho más de lo que estamos”. El objetivo es aumentar, en el bienio 2020 - 2021, tres veces el número de estudiantes de pregrado que se mueven fuera de Colombia como estudiantes presenciales, hoy en día 170, 180 a veces 200. La idea es llegar a 600 alumnos que durante un semestre estén en otro país, que es una meta muy ambiciosa.



Y en cuanto a estudiantes de otros países en Univalle, Varela Ramos señaló que la meta “es lograr que un grupo de entre 500 y 700 estudiantes pueda venir a hacer mínimo un trimestre o un cuatrimestre de educación.



El otro objetivo en este tema de la internacional es la acreditación de la Universidad. “No solamente (debemos) ser buenos comparándonos con Colombia, sino tener un buen nivel de comparabilidad al menos con Iberoamérica, con España, Portugal, México, Brasil y Argentina. Todavía la distancia con Estados Unidos, Canadá y el resto de Europa es muy alta, algún día llegaremos a tener menos distancia pero al menos Iberoamérica es un espacio común”, destacó el Rector.



Agregó que la Universidad está construyendo comunidades científicas en nuestra lengua o en portugués, que es una lengua muy cercana, sin negar la relación que debemos mantener con Europa o con Estados Unidos.



Varela resaltó que la meta es acreditar programas doctorales y de maestría, pero aún no han definido cuantos. “Ya tenemos tres programas de maestría y dos doctorados acreditados internacionalmente. No tenemos una cifra porque eso no lo quiero imponer yo, la debemos definir conjuntamente con los decanos y los consejos de facultad”.

​

Además, comentó que se plantearon acreditar tres facultades, que se sumarán a la de administración que ya obtuvo es sello. Son las facultades de ingenierías, en la que el tema ya ha avanzado mucho, salud, educación y licenciaturas.



La Universidad del Valle, en el 2020, le meterá el acelerador al plan de virtualización. El Rector aclara que el motivo no son los paros -como el actual- sino que las tecnologías virtuales ganan más espacio en la vida formativa de los estudiantes.



“No se trata de tener educación virtual para que desaparezcan los estudiantes presenciales. La virtualización tiene un propósito más fuerte: y es que hoy en día, las tecnologías virtuales cada vez van a ganar más espacio en la vida digamos formativa de los estudiantes. Estoy convencido de que en 20 ó 25 años la presencialidad en las universidades estará reducida a menos de la mitad de lo que hoy es, que las carreras serán más cortas. Eso va a cambiar la educación pero no creo que sea para desaparecer al estudiante presencial”, señaló el rector Varela.