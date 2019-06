Intención de voto con Ospina, seguido de Ortiz y de Éder

En la encuesta del Centro Nacional de Consultoría S.A. Jorge Iván Ospina lidera la intención de voto para suceder al alcalde de Cali, Maurice Armitage. Lo siguen Roberto Ortiz y Alejandro Éder.

En el estudio, encomendado por CMI, para medir la intención de voto en Cali, a 600 ciudadanos les preguntaron por cuál de los candidatos votaría en octubre. De ese total, el 29 por ciento respondió a favor de Ospina. Le sigue el 21 por ciento por Ortiz; un 6 por Alejandro Éder; y un 2 por Alexánder Durán. Un 1 por ciento les apuesta a Michel Maya, a Roberto Rodríguez, a Francined Cano y a Ray Charrupí.



El 34 por ciento en estrato alto va por Ospina; el 16, por Ortiz; y el 14 por Éder. Un 52 por ciento de Alianza Verde, un 27 del Liberalismo y un 18 del Centro Democrático creen en Ospina.



Un 38 por ciento del Liberalismo y un 27 por ciento, del Centro Democrático, van por Ortiz.



A un 19 por ciento del Centro Democrático le gusta Éder frente a un 13 por ciento de los verdes.



Un 37 por ciento de entre 41 y 55 años va por Ospina. Quienes tienen entre 26 y 40 años, por Ortiz; y por Éder, entre 18 y 25 con un 11 por ciento.



Un 18 por ciento dijo que no votaría por ninguno y un 5 por ciento votaría en blanco. Solo un 5 por ciento expresó que votará en blanco.

Ospina dijo: "Nosotros no hemos iniciado publicidad en medios como vallas, cuñas, avisos de prensa, no estamos recogiendo firmas como otros candidatos, que les permite adelantar acción de carácter mediática distinta a nosotros, que representamos un Partido en nuestro caso el Partido Alianza Verde. Por ello es muy satisfactorio este reconocimiento del pueblo caleño".



El aspirante concluyó: "“La ciudadanía necesita el rostro de los candidatos, conocerlos en debates. Por supuesto es muy bueno estar liderando, pero uno no debe sentirse ganador, hay que tener mucho cuidado, hay que fortalecer el trabajo, es el mejor momento de hacer porque no es la hora de aprender. Todo liderazgo político debe ser refrendado en cada elección, necesitamos nuevas agendas, nuevas inspiraciones, propósitos, para contagiar a nuevos electores y refrendar a los que reconocen nuestra gestión”.

Ficha técnica de la encuesta

Persona natural o jurídica que realizó la encuesta: el Centro Nacional de Consultoría S.A.



La encomendó CM&



Fuente de financiación: CM&.



Universo en estudio: mujeres y hombres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos de la zona urbana de Cali con intención de votar durante las próximas elecciones locales.



Diseño de muestreo: muestreo probabilístico y estratificado con selección de encuestados por muestreo aleatorio simple. Los niveles socioeconómicos de las viviendas de los encuestados. Base maestra (un gran directorio telefónico) del Centro Nacional de Consultoría como marco de muestreo.



Tamaño de la muestra: 600 encuestas.



Margen de error y nivel de confianza: margen de error de 4,0 %. Confiabilidad, de 95 %.



Temas a los que se refiere: intención de voto por candidatos a la Alcaldía de Cali.



Preguntas que se formularon: 2 preguntas.



Período trabajo de campo: del 5 al 11 de junio de 2019.



Técnica de recolección: encuesta telefónica en hogares.



CALI