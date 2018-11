Instalarán mesa de crisis migratoria en Cali

Al corte del 30 de septiembre había 1.032.016 venezolanos en el país, 38.747 de ellos asentados en el Valle del Cauca, según Migración Colombia. Con permiso especial de permanencia en este departamento se encuentran 23.000.

“Hay un avance positivo en lo que es el proceso de regularización, el permiso especial significa que estos venezolanos pueden laborar, inscribirse en los sistemas de protección social, pueden tener regularidad para estar presente en este departamento y aportar al desarrollo. Tenemos problemáticas que, obviamente, tenemos que resolver”, dijo el director de Integración y Desarrollo Fronterizo de la Cancillería colombiana, Víctor Bautista.



Uno de esos problemas es la ocupación reiterativa del espacio público en los alrededores de la Terminal de Transportes que, según Bautista, se resolverá.



“Vamos a instalar una mesa de crisis migratoria en Cali como está en otras 12 ciudades del país. Esta crisis nacional, que era fronteriza en sus inicios, se volvió una crisis nacional migratoria y Cali está entre las 12 ciudades más afectadas.



El alcalde de la ciudad, Maurice Armitage, tendrá que viajar a Bogotá a reunirse con el Presidente Iván Duque y con el Canciller Carlos Holmes Trujillo para coordinar la instalación de esta mesa que será transitoria, durará lo que dure la crisis migratoria.



“Esa mesa coordina el nivel de alcaldías, gobernaciones y ministerios para atender todo un plan estratégico que tiene varios componentes. Este es un tema intersectorial de varias dimensiones y tiene que atender a toda la población que está presente acá porque hay que definir una situación, empezando por el estatus migratorio, hasta el plan de acción humanitario que requiere esta población. Como lo dijo el Presidente y el Canciller, hay un plan de acción humanitario asistido por las Naciones Unidas y otros cooperantes que también en el Valle y en Cali tiene que actuar lo más pronto posible”, señaló el funcionario.



“Esas mesas implican no solo lineamientos, sino orientación de recursos y componente de asistencia técnica y financiera que ha pedido el Canciller en las Naciones Unidas, nos permitirá tener un alto componente internacional aquí en Cali”, agregó.



Hay una crisis nacional, denominada la ‘Ruta de los caminantes’ y Cali está en medio de esa ruta, por eso el establecimiento de estas mesas de coordinación, fundamentales para resolver situaciones de carácter humanitario.



Para Cali el fenómeno es nuevo, en la zona de frontera esta crisis ya lleva tres años. Una delegación de la región se desplazará a la zona de frontera para mirar cómo han resuelto problemas como el del espacio público y la metodología o la administración de sitios transitorios de atención humanitaria para migrantes.



En la zona de frontera la mesa ya ha realizado 273 sesiones.



“Cali necesita y requiere de coordinación y de políticas que no existían, este es un tema nuevo para las regiones y necesitamos cuidar esas institucionalidad y esa instancia de coordinación para una crisis de este carácter”, dijo el funcionario.



En el país hay 573.502 venezolanos regulares, es decir, tienen visa, cédula de extranjería, PEP (Permiso Especial de Permanencia o dentro del tiempo de Ley establecido); en proceso de regularización se encuentran 240.416, éstos son los que se censaron y están en proceso de expedir el PEP); en situación irregular figuran 137.718 que superaron su tiempo de permanencia y 80.380 que ingresaron al país por pasos no autorizados.