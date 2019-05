El famoso instagramer fitness detenido por posesión de drogas en Valle

En un operativo policial que se realizó en un restaurante de propiedad de Rafael Kuang - Li, en Palmira (Valle), se reportó el decomiso de 65 gramos de marihuana, 74 pastillas de éxtasis, 86 dosis de 2CB, dos pastillas MDMA, cinco picadoras, un horno microondas y una nevera portátil.

El comandante de la Policía Valle, el coronel Javier Navarro Ortiz, manifestó que se llegó a la diligencia en un establecimiento comercial del barrio Santa Rita, donde se encontraron dosis que serían para la distribución en el sitio y por domicilio.



Rafael Kuang-Li, de origen asiático, es un reconocido instagramer, quien a través de su cuente se dedica a la promoción de actividades físicas.En Instagram, Kuang-Li tiene más de 140 mil seguidores y generalmente sube fotografías con fisiculturistas en torneos y en prácticas en gimnasio.

Yo no soy perfecto, pero realmente no soy un criminal o delincuente FACEBOOK

TWITTER

"La Policía tiene la obligación de capturar bajo las normas. Los fiscales hacen las solicitudes ante los jueces quienes toman las decisiones de las medidas. Para este caso considero que era necesario la medida intramural. Esta persona fue detenida en flagrancia y se logró establecer su vinculación al tráfico de droga sintética", indicó el coronel Navarro.



A través de Instagram, Kuang-Li manifestó:"convirtieron mi historia en la de un narco".



El joven añadió que es inocente de los cargos y que se trata de una traición, en la que referiría que alguna persona cercana sería quien lo habría inculpado por las drogas halladas en su propiedad.



Kuang-Li aseguró que los productos incautados son de uso personal e insistió que algún allegado estaría detrás de las denuncias que llevaron al allanamiento.



"Yo no soy perfecto, pero realmente no soy un criminal o delincuente, como me han hecho ver", apuntó.



El joven quedó en libertad, pero las investigaciones en su contra continúan.



CALI