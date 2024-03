Video: una vaca se escapó de finca y terminó entre carros en barrio del norte del Valle

Una vaca se escapó de una finca en zona rural de Sevilla y llegó a una vía, en medio de carros y peatones que corrían de un lado a otro.

El caso ocurrió en la calle 53 del barrio Fundadores de este municipio, en el norte del Valle del Cauca. La grabación fue presentada por Telepacífico Noticias.

Mientras algunos pedían que no maltrataran al animal, hubo algunos que buscaron recuperarlo. Le amarraron sus patas.



Entre tanto, un hombre agredió al periodista del municipio Juan Guillermo Cuarta, cuando estaba informando la insólita escena del semoviente.



El agresor se mostraba molesto con el comunicador local y le decía: "Sapo. Usted es un sapo".



El periodista pedía ayuda a la Fuerza Pública: "¡Hey policía! ¡Quiubo, policía!". El hombre fue detenido por unas horas y luego quedó libre, pero el proceso judicial en su contra seguirá su curso.



Cuarta dijo que no es la primera vez que él y otros compañeros de una canal local reciben ataques o improperios al cumplir su función, recordando sobre todo, casos en los que han intervenido por la protección de animales en eventos, como cabalgatas.



Las autoridades informaron que la vaca no habría sufrido daños, aunque muchos se preocuparon por la manera en que fue doblegada para controlarla.



CALI