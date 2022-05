Aquella escena era como sacada de película: 13 estaciones del MIO en llamas, además de otras 47 con daños. Casi todo el sistema del masivo en ruinas.

Esa imagen bajo bloqueos y vandalismo contra la red de semáforos, así como algunos centros comerciales y bancos en una Cali que para muchos, después del 28 de abril del año pasado, llegó a ser aterradora, entre disparos de día y de noche. Manifestantes envueltos en refriegas inciertas con el Escuadrón Antidisturbios (Esmad).



Fueron los días más amargos hasta compararlos con la explosión de camiones de dinamita en 1956.



En tres meses de 2021 hubo pérdidas humanas, al menos 18 civiles y dos policías en Cali y otra docena en municipios vecinos. Han sido detenidos manifestantes, mientras que la Fiscalía acusa a dos oficiales y a un patrullero por homicidios, cargos que no han sido aceptados.



A la Alcaldía no dejan de caerle dardos, en particular del Centro Democrático, otros partidos y hasta una campaña presidencial.



El alcalde Jorge Iván Osína dice que el paro surgió por la arrogancia de proyecto de Reforma Tributaria en crisis de pandemia. Se sostiene en lo de dialogar con los y las jóvenes.



Juliette De Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destaca que “en Cali, la Alcaldía eligió priorizar el diálogo social como respuesta a la persistencia des protestas, aun en medio de tensiones al interior del Estado sobre el manejo de las protesta...esa alcaldía desarrolló un amplio despliegue territorial en los puntos de concentración de los manifestantes, buscando escuchar las demandas de los mismos y reducir tensiones”.



El debate no ha cesado. Pero la región del país más golpeada por el paro avanza con estaciones del MIO rediseñadas y con otros materiales y colores, además de 155 intersecciones de semáforos y más de una veintena de fotomultas ya reparadas.



La gobernadora Clara Luz Roldán destaca que la región se solidarizó y repite que el Valle es invencible. Un ejemplo es ‘Valle INN’ para recobrar empleos.



Los concejales Fernando Tamayo, Roberto Ortiz y Diana Carolina Rojas mantienen críticas al manejo de la gobernabilidad, la seguridad y la movilidad.



El comandante de la Policía de Cali, general Juan Carlos León, indica que el comportamiento de homicidios sigue a la baja.



En nueve días se registraron tres días no consecutivos sin casos.



Gabriela Posso, presidenta del Consejo Municipal de Juventud, señala que el estallido social despertó diálogo y escucha activa. Se mantienen mesas de trabajo.



Hay alianzas como ‘Acuerdo por Cali’, por la ciudad en transformación, resaltando alianzas empresariales para crear oportunidades y apoyo, dice el politólogo Diego Arias.



La Alcaldía, con universidades Icesi, Javeriana, Autónoma de Occidente, de San Buenaventura, Santiago de Cali, del Valle, Escuela del Deporte, Antonio Camacho e Intenalco impulsan ‘Todas y todos a estudiar’, para 10.000 beneficiarios. Hay algunas críticas por la entrega de dispositivos tecnológicos con averías, así como la calidad de alimentos y reclamos de subsidios de transporte.



El concejal Juan Martín Bravo coincide con otros ciudadanos al preguntar: “¿Qué te pasó Cali?. Las calles llena de huecos, caos en movilidad”.



“Es absolutamente cierto. Algunas de nuestras calles son verdaderas trincheras, lagunas y aunque el problema no nació en nuestro gobierno, tenemos que insistir en arreglarlo”, dice el alcalde Ospina. Para ello se cerró una licitación por 90.000 millones de pesos para tapar lo huecos en los meses que faltan para este 2022 y calcula una cifra similar para invertir el año entrante. A mediados de este año, entre junio y julio, estarán esos trabajos.



A su vez, la Alcaldía y Metrocali tuvieron que replantear materiales de estaciones del MIO; se eliminaron los vidrios de las puertas, dijo el presidente de esa entidad, Óscar Ortiz. El alcalde espera que las estaciones integren áreas de ciencia y tecnología, comerciales y de servicios.



“Después de la pandemia y del estallido social tuvimos que construir y consolidar una cultura del cuidado de lo público, y la promoción de valores y de las responsabilidades colectivas e individuales”, afirma el mandatario, tras la entrega de 10 estaciones más, en abril de este año.



En cuanto a la recuperación de los semáforos tardó 11 meses. En el oriente, especialmente, fue difícil recuperarlos porque particulares comenzaron a regular el tráfico y les causaban daños, por lo cual fue necesario el apoyo de la Policía.



En las tareas se incluyeron mejoras en sedes comunales y obras de mitigación en la colina de Siloé, en la comuna 20. Se entregaron las sedes comunales de los barrios Uribe Uribe, Benjamín Herrera y Antonio Nariño. Según la Alcaldía, la meta para este 2022 es intervenir 26 más.



Sin embargo, líderes de la comuna 22, en el sur, señalan líos de movilidad y necesidades sin satisfacer, como un alcantarillado pluvial y salidas a los embotellamientos con la prolongación de la Circunvalación.



Cali no es la misma, todavía es una ciudad que se sobresalta por videos de lo que pasa en sus calles. Pero nacen más alianzas para que el miedo no apague a la capital que ha derrotado más de una noche trágica.

Menos desempleo en Cali y mayores expectativas

Cali también ha mostrado una mejoría en cuanto al desempleo, pues durante el paro, alcanzó una de las tasas más elevadas del país.



De acuerdo con el programa ‘Cali Cómo Vamos’, con base en datos del Dane, la tasa de desempleo en Cali y su área metropolitana con Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira, fue de 12,8 por ciento entre diciembre pasado y febrero de este año, dato inferior al promedio nacional (12,9 por ciento), así como frente a las 13 principales áreas metropolitanas (13,0) y Bogotá (14,2).



La tasa de desempleo de la juventud (15 a 28 años) de Cali y sus alrededor tiene mejores resultados que el resto del país. Fue de 18,8 por ciento entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, dato inferior al de ciudades como Barranquilla (24,9 por ciento) y Bogotá (22,7) y similar al de Medellín (18,7).



La directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa, María Isabel Ulloa, resalta que la iniciativa ‘Compromiso Valle’ ha mostrado la unión y la pujanza por el trabajo de más de 90 empresas y 102 ciudadanos para 30.000 beneficiarios. Se ha invertido más de 50.000 millones de pesos en 31 proyectos en Cali, Buga, Candelaria, Yumbo, Jamundí, Palmira y Buenaventura.



“Después del estallido social nos hemos transformado, nos escuchamos, hemos construido con ‘Compromiso Valle que ha beneficiado a más de 25.000 personas”, dice la directiva que asegura que se debe seguir en esa construcción de “una Cali y un Valle mejor para todos, consolidando programas sociales”.



‘Compromiso rural’ es la apuesta de empleabilidad de Asocaña, ingenios y afiliados; Procaña, Azucari, Cenicaña, Sena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).



El director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial de Valle del Cauca (CIEV), Edwin Maldonado, afirma que Cali y el Valle son ejemplo de pujanza y resiliencia. “Hemos hecho todos los esfuerzos para recuperar parte del empleo perdido. Si bien no hemos llegado a los niveles prepandemia, esperamos que en este año podamos consolidar una senda de crecimiento”, expresa.



El presidente ejecutivo de Fenalco Valle, Octavio Quintero, señala que “Cali se ha recuperado en un 90 por ciento. Se recuperó el orden público, la movilidad y la seguridad ciudadana y se fue recuperando la economía y la confianza en la ciudad”.



Manifiesta la importancia de espacios para dinamizar la economía, resaltando los días sin IVA, así como el regreso a la presencialidad. Coincide con la Cámara de Comercio, donde recordaron que Cali fue sede de la Macrorrueda de Negocios de ProColombia, del 31 de marzo al primero de abril, y también en Medellín con ventas de más de 433 millones de dólares.



