Hace siete años a Freddy Arango le cambió la vida justo en el momento que se quedó sin empleo. Con muchas responsabilidades encima y angustias que resolver, o tuvo otra opción más que “salir a rebuscármelas”.



Recuerda que lo primero que intentó fue con la comida. Para ello se buscó un carro para vender perros calientes en una esquina del barrio Nápoles, en el sur de Cali.



Cuenta que el camino no fue fácil. Le tocó alternar variedades de perros y comidas rápidas hasta llegar a la hamburguesa, su plato ganador y con el cual pasó de ter un negocio ambulante con asientos, luego mesas, hasta un restaurante al que llamó Martin's Food & Beer y que luego abrió sedes en Cali, Jamundí y Palmira.



Para Arango, en sus hamburguesas no puede faltar “amor, que es nuestro toque secreto. Le ponemos mucho amor a lo que hacemos, y por supuesto, nuestra salsa especial”.

Sobre la diferencia principal con las demás hamburguesas del mercado considera que está en “a calidad del producto todos son de primera calidad, la mayoría de nuestros insumos son de Estados Unidos. Además son hamburguesas cuyo pan es artesanal y no lleva químicos ni conservantes”.



Adicionalmente cuenta con una casa de producción que les permite elaborar sus productos bajo una rigurosa calidad y estandarizados, de modo que los alimentos de cada sede tengan un mismo sabor.



Uno de sus momentos más exitosos fue cando en el año 2019 su propuesta de hamburguesa se quedó con el primer lugar del Burguermaster, reconocido concurso que se realiza a nivel nacional y que mide a los mejores en este tipo de plato.



“Ganar el concurso me enseñó a trabajar en equipo, a trabajar bajo presión y a ser proactivos. También nos enseñó a que lo sueños sí se pueden cumplir y a que nada nos queda pequeño si nos lo proponemos y tenemos objetivos claros: insistir, persistir y nunca desistir”, reflexiona Arango.

Más allá de la parrilla

Freddy se considera una persona agradecida con la vida, por eso siempre buscó la manera de ayudar a niños y personas de sectores vulnerables en el Valle del Cauca.

Para ello le dio a la Fundación Lanzadera, desde la cual ayuda con educación y con sus mejores platos.

“Siempre hemos estado vinculados a lo social, tenemos una fundación llamada Lanzadera y con ella les hemos dado estudio a más de 4 mil personas, graduado a más de mil, en Tuluá. Pero el tema social siempre los fines de semana buscamos darles comida a personas de bajos recursos, unas veces son hamburguesas, otras veces, comida que preparamos en nuestras instalaciones; arroz con pollo o arroz mixto”, detalla Arango.



En calles y avenidas de municipios vallecaucanos, el mismo Freddy y su equipo de trabajo regalan hamburguesas y perros calientes a personas de escasos recursos, siempre con una invitación a luchar por sus sueños y buscar salir adelante.



