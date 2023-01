La alemana, que se hizo reconocida al apoyar a la Primera Línea en el Paro 2021, que fue expulsada por el Gobierno Nacional pasado y Migración Colombia el 26 de julio de ese año, expresa su sentimiento por el anuncio de un líder social de entrar a la lucha armada.

En un video del 14 de diciembre, David Steven Fernández Soler, de 24 años, residenciado en Bogotá, dice que "Para quienes me conocen y para quienes no, participé activamente en los movimientos sociales del levantamiento popular del 28 de abril del 2021 en Bogotá. Participé también en procesos institucionales como consejero de Juventud".



Dice que "a pesar de estar consagrado en la Constitución el Derecho a Protestar quiero realizar mis siguientes denuncias: amenazas contra mi integridad física por parte de grupos paramilitares diligenciados desde la Brigada XIII y la Policía en Bogotá, Persecución y perfilamiento. Atentados contra mi vida como el ocurrido en la manifestación de julio de este año. Persecución sicológica y mediática por parte de medios de comunicación como 'El Expediente'".



Fernández reitera que no es una desaparición forzada y que de manera voluntaria entra a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo, en el programa agrario.



Rebecca Sprößer se unió a las manifestaciones en Cali. Foto: Facebook

La alemana Rebecca Linda Marlene Sprößer cuenta que "yo conocí a David durante el Estallido Social en Cali cuando vino para acompañarnos e intercambiar ideas del cambio, de un futuro mejor y de la paz".



Recuerda que compartieron en la universidad del Valle durante la Asamblea Nacional Popular "y lo único que yo puedo decir es: Yo conocí a un muchacho valiente, noble e inteligente, con un alma hermosa y sensible. Desde entonces yo mantenía al tanto de él, nos saludamos, charlamos y a mí me encantó el material que solía subir porque sus historias siempre fueron muy sabias, tiernas y pacíficas! Hoy es un día muy triste para Colombia, igual que para La Paz Total".

La alemana declara que "tengo el corazón roto por mi compañero David Steven Fernández Soler, de Bogotá. El reconocido líder social de 24 años se convirtió en un guerrillero, según su comunicado del video que subió a su página. No tengo palabras y plenamente estoy en shock. Se ve agotado, triste, asustado y prácticamente no parpadea. De esa sonrisa forzada del inicio no queda nada. Ni siquiera puedo imaginarme la desesperación que podría haberlo llevado a eso"



Sprößer le manda un mensaje directo: "David, yo solo te puedo decir que esto no eres tú, no te lo creo, tú eres mucho mejor y más grande que esto lo que muestras en ese video. Si necesitas protección, escríbeme yo te ayudo, no estás solo y tú lo sabes! Baja este fusil y regresa a casa carajo, el mundo te necesita, pero ahí no es!".

El senador Gustavo Bolívar también le expresa: "Con todo el dolor de mi alma. Mire David, ese camino que acabas de tomar, es el que tomaron muchas generaciones y eso condujo a un espiral de muerte y violencia"



Apuntó que "Y es lo que quieren los miembros de la ultraderecha para seguir incendiando este país. Tú le acabas de dar un alimento con el que han mantenido oprimido este país. Por favor, sálgase de allá, confie en la justicia. Mire lo que estamos haciendo Son las 11:40 de la noche y estamos en el Congreso apostándole a la de democracia. Cómo se va a devolver en el tiempo, en la historia. Le pido que se devuelva. Y no convoque más jóvenes,. Nosotros podemos mantener aquí esa lucha".

