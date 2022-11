La influencer trans conocida como Barbie Kimora denunció que fue víctima de discriminación en un hotel de Buenaventura, donde asegura no la dejaron seguir hospedándose.



Incluso, agrega que le retiraron sus pertenencias de la habitación en la que se encontraba desde el día anterior con una amiga.



En diálogo con Blu Radio, la creadora de contenido detalló que el incidente se presentó cuando junto con su amiga se dirigían a pagar una noche más de hospedaje. Sin embargo, cuenta que las personas que estaban al frente del hotel no les permitieron seguir en el establecimiento.



"La recepcionista nos hizo esperar casi media hora en la entrada del hotel, alegando que al parecer el gerente nos tenía que decir algo. Minutos después, el supuesto encargado nos dijo simplemente que no podíamos quedarnos más en el hotel por nuestra condición, y que lo único que debíamos hacer era recoger nuestras pertenencias que estaban en la habitación que pagamos la noche anterior", recordó la influencer.



La creadora de contenido expresó que el personal del hotel no le dio argumentos válidos para que abandonara el hotel. Incluso, asegura que en el puerto sobre el Pacífico ya ha vivido situaciones similares por lo que pidió mayor tolerancia.



"No entiendo cómo en pleno siglo XXI hay personas que no tienen la capacidad de entender que todos somos iguales”, reflexionó.



