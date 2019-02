Industriales brasileños del calzado buscan elevar sus ventas en Cali

Hace 10 años, cuando los industriales del calzado del Brasil exploraban el mercado nacional, exportaron 3,5 millones de pares de zapatos, el año pasado despacharon al país 7,5 millones. Colombia se ha convertido en el séptimo destino de sus despachos internacionales de calzado.

Al cierre de noviembre Brasil representó el 9,4 por ciento del total de las importaciones colombianas de calzado y el tercer principal proveedor después de China y Vietnam.



Brasil es el principal productor de calzado de América del Sur, el año pasado colocó 113,4 millones de pares de zapatos en los mercados externos, lo que le representó ventas por 36,9 millones de dólares.



En el vecino país hay 7.000 fábricas de calzado y Cali es una de las plazas que, junto a Bogotá y Medellín, más atrae a los productores brasileños.

Animal print logomanía, lettering y tejidos que resultan en diseños fashionistas. Foto: Juan B. Díaz, EL TIEMPO



A la Cali llegaron, con las últimas tendencias, 13 productores de la Asociación Brasileña de las Industrias de Calzados (Abicalçados), quienes cumplieron 200 citas.

“Una moda que es un complemento porque ustedes son grandes productores de calzado, traemos productos distintos para las tiendas de aquí”, señaló Alice Rodrigues, coordinadora de promoción de Abicalçados.



En el showroom que organizaron en el primer semestre del 2018, realizado en Cali y Medellín, vinieron 10 empresas que tuvieron 147 contactos comerciales y expectativas de negocios de 1,4 millones de dólares. Para el segundo semestre el show room se organizó en Cali y Bogotá con la participación de nueve empresas, 130 contactos comerciales y expectativas de negocios por un millón de dólares.

Propuestas que involucran materiales como el cuero, charol, plástico, gamuza y sintético. Foto: Juan B. Díaz, EL TIEMPO



“Hace como siete año intentamos trabajar en Colombia, pero no fue posible, el mercado estaba muy cerrado, había mucha producción local y entraba mucho calzado chino y mucho contrabando. Intentamos encontrar distribuidores, pero fue difícil. Ahora sentimos que hay un cambio en el mercado, el Gobierno está muy dedicado a bajar el contrabando; notamos que hay un interés mayor del consumidor de no tener siempre lo mismo, hay presión del consumidor; hay más empresas interesadas en importar del Brasil y colabora también que la tasa de importación bajo, eso facilita el cálculo de costo”, dijo Cristiano Körbes, representante de las empresas Tanara, Kolosh y Mississipi.



“Nos gusta pensar a largo plazo, no es bueno vender una sola vez, sino crear una relación que dure. Es la primera vez que venimos a Cali, queremos hacer buenos contactos y distribuidores que quieran manejar la marca. En Cali hay mucho potencial, tenemos un clima muy parecido, podemos vender sandalias todo el año”, señaló Thiago Guimaraes, de la empresa Dok, especializada en calzado infantil que exporta a Ecuador, Argentina, Paraguay y Bolivia.