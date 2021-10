Indignación por maltrato de asaltante a mujer embarazada

El asalto causó rechazo entre la ciudadanía y abrió una controversia entre sectores comunitarios y políticos en el municipio del suroccidente vallecaucano.



La mujer, que presenta avanzado estado de gestación, sufrió un estado de nervios que la llevó a ser remitida para atención médica.



En el video, de Denuncias Ciudadanas Palmira, con el registro de domingo 18 de septiembre, a las 7:06 de la noche, se aprecia a una joven en un local del centro de Palmira, donde hay vestuario infantil y de mujer, además de otros artículos.



Ella está frente a una máquina de coser y adelanta una manualidad cuando gira su cabeza. En esos momentos aparece en escena un hombre que usa casco de motocicleta, bluyín, zapatillas y camiseta de colores blanco, azul turquí y amarillo.



El recién llegado lleva sus manos a la pretina del pantalón y enseña un arma. La mujer resulta estrujada y sentada a la fuerza en la silla, mientras que grita de susto.



"No grites, mira", dice el hombre y le muestra el arma. Luego parece irse pero se devuelve y trata de meter a la fuerza a la mujer en un cuarto auxiliar del negocio. "Ya no más", dice ella.



El hombre se apodera del contenido de una caja registradora. "Si llegas a hacer bulla te pegó un tiro en la cabeza", dice y se va retirando en un escena de un minuto y medio.



En redes se asegura que quien "atraca y golpea a la dama que está en su local, ubicado en el centro del municipio de Palmira, es uno de los reconocidos, reincidentes delincuentes, que a diario son dejados en libertad por la justicia. Esos delincuentes están empoderados por que roban, maltratan, asesinan y no les pasa nada, así los capturen, varias veces".



El senador y exalcalde de Palmira José Ritter López apuntó: "Señor alcalde Óscar Escobar, ahora más que nunca se necesita su liderazgo para que de manera contundente y mancomunada con la Policía Nacional y la Fiscalía General, ponga fin a esta oleada de violencia que azota cada día más a Palmira. Es muy indignante ver como a diario, se agrede a la población palmirana, como en este caso, a una indefensa mujer embarazada".



En esta ciudad hay debate sobre las cifras de la delincuencia. Las autoridades señalan que se ha presentado una reducción de homicidios, lesiones personales y hurtos.



El senador López asegura que "una tasa de homicidio del 56.5 por ciento, la más elevada de los últimos 10 años, de hurtos a mujeres del 46.7 por ciento y a hombres del 53.3 por ciento, indican la premura con la que se deben lograr las capturas, judicializaciones y condenas ejemplarizantes a estos criminales".

