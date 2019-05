Indignación en marcha por el crimen de niña en el norte del Cauca

Con fotos, proclamas y flores se inició la marcha por el asesinato de la niña, cuyo cadáver desmembrado fue dejado en dos costales frente a su vivienda, en Santander de Quilichao.



El crimen no ha sido aclarado pero autoridades tienen información que indicaría una presunta venganza contra allegados de la víctima, en una extorsión.

La marcha la encabezaban 335 niños y niñas de la escuela José Vicente Mina que portaban globos blancos, pancartas, flores y fotos de la niña



El desfile avanza con la presencia del alcalde y la primera dama local, así como las autoridades de Policía y funcionarios de la administración municipal.



El profesor Oswaldo Hurtado recordaba a la niña desde cuando llegó en primero de primaria y él le solicitó a la docente de segundo que la recibiera porque su edad era mayor a la de los otros estudiantes.



"Luego la recibí en tercero. Ella era un poco silenciosa, mantenía su sonrisa y no salía a recreo tal vez para evitar que le dijeran algo por ser mayor a los otros niños y niñas. Pero nunca respondió en forma fuerte a lo que le decían. Como cualquier alumno, en algunas ocasiones no hacía sus tareas, pero era amable y su comportamiento no distaba del de otros estudiantes", recordó el profesor.

Los investigadores de la Fiscalía y otras autoridades tienen entre sus hipótesis que la familia de la pequeña estaría siendo sido blanco de una serie de extorsiones.



La versión dice que, al parecer, el cruel crimen ocurrió luego de que no se realizaran pagos de dinero a presuntos extorsionistas en la zona. En retaliación contra la familia, la menor habría sido raptada y luego asesinada.



La Policía detuvo a un presunto sospechoso, que iba a ser linchado por varias personas pero fue dejado libre por falta de pruebas y su familia sostiene que no tiene relación con el crimen.