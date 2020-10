Indígenas se levantan de la mesa sin acuerdo con Gobierno en Cali

Con pocos avances, el segundo día de diálogo entre el Gobierno y la dirigencia de la minga indígena, que llegó del Caica a Cali, no logró un acuerdo.



Hacia las 3:00 de la tarde de este martes, los indígenas se levantaron de la mesa al no encontrar una salida con la comisión nacional, conformada por ministros y delegados de distintas entidades del gobierno de Iván Duque.



Uno de los motivos para no llegar a un consenso fueron informaciones divulgadas en medios que relacionan la minga con grupos armados.

En la tarde del lunes, una delegación del Gobierno Nacional se encontró con los líderes indígenas en Cali, para dialogar frente a la principal preocupación de las comunidades nativas ante la arremetida de crímenes de pobladores nativos del Cauca.



En la comisión gubernamental se encuentran ministros, viceministros y otros altos funcionarios del Gobierno Nacional.



La ministra del Interior, Alicia Arango, afirmó que el Gobierno no ha dejado de cumplir lo pactado y ha estado dispuesto a escuchar a las comunidades. “Es muy importante que Colombia sepa que esta minga no es una minga reivindicativa, es una minga de carácter político, porque el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos por cumplir lo pactado durante este mandato que en períodos anteriores no se habían cumplido”, dijo la alta funcionaria del Estado al cerrar esa reunión.



Los voceros de la Nación también cuestionaron la no asistencia de los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).



El martes se volvió a la mesa y los indígenas señalaron que han reconocido la atención de algunos de los ministerios frente a reivindicaciones, pero sostienen que requieren un diálogo con el Presidente que no les ha atendido y sigue la situación de muertes selectivas de indígenas, sin que se vea una acción de autoridades pese a la presencia de Policía y Ejército.



Los voceros indígena rechazaban que se les relacione su minga con grupos armados en 'informes de inteligencia divulgados por medios.



Al cierre de la reunión se conocía que fueron asesinados Fredy Güetio Zambrano exgobernador indígena,. de 51 años, y su esposa, Reina Mera.



Darío Tote, vocero de pueblo Coconuco, dijo que se le está pidiendo al Gobierno que se atienda sus solicitudes de Vida, territorio y Democracia. “Que el Gobierno atienda nuestras solicitudes, que no hayan más asesinatos de nuestros líderes, de nuestros representantes, de nuestros comuneros, de nuestros coordinadores de guardia, autoridades. De eso se trata esta Minga, de que a nosotros nos respeten la vida”, repiten los voceros de la movilización.