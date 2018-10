Indígenas del Cauca decomisan motos que dicen ser robadas

Los indígenas del Cauca, en especial, del norte de esa región, donde se encuentran las más de 170.000 hectáreas de la zona del Naya, zona disputada por fuerzas del narcotráfico, paramilitares, guerrilleros del Eln y disidentes de las Farc y del Epl, están decididos a mantener el control de lo que consideran son sus territorios ancestrales.

No solo porque están preocupados por amenazas, desapariciones y asesinatos de líderes sociales en este año, además de que siguen atentos a los plagios de personas para organizar búsquedas como la que se mantiene del líder Íber Angulo, secuestrado el 5 de mayo, cuando una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo lo sacaba de la zona rural y cuya versión de su asesinato ha venido circulando entre la población desde mediados de este año sin confirmar si eso es cierto. No se ha encontrado su cuerpo, pese a que un grupo armado ilegal difundió por redes sociales que supuestamente lo habría matado y a otros tres líderes del Consejo Comunitario Río Naya, en López de Micay, Obdulio Angulo Zamora, Hermes Angulo Zamora y Simeón Olave Angulo, también desaparecidos, y cuya veracidad fue puesta en duda por la Policía del Cauca.



Ahora, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) informó que en este control en el departamento frente a los grupos armados ilegales se realizan acciones de decomisar motocicletas, indicando que serían robadas. Esos decomisos, que hasta ahora alcanzan una docena, los hicieron, según la Acin, porque los automotores no tenían documentación, “obedeciendo al mandato de las asambleas (...)”.



Anotó que “las autoridades tradicionales satwex del resguardo indígena Huellas, del municipio de Caloto, informan que se dará un mes a partir de esta publicación para que los respectivos dueños reclamen sus vehículos (motocicletas). De lo contrario se procederá a destruirlas y luego incinerarlas en asamblea, obedeciendo las orientaciones de las comunidades”.

La organización indígena agregó que la guardia de estas comunidades ha venido haciendo estos decomisos en los últimos meses. Señaló que “(…) se necesita evacuarlos (las motos) porque se va a continuar con los deferentes controles territoriales”. El comunicado también señaló que los respectivos dueños deberán llevar la documentación como propietarios a las oficinas del cabildo indígena en Corinto; Huellas López Adentro, en Caloto; en San Francisco Tacueyó, zona rural de Toribío; en Munchique Los Tigres y Canoas, en Santander de Quilichao, entre otras localidades caucanas.



A su vez, miembros del Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Acin manifestaron que “continúan graves actos de desarmonía territorial causados por actores armados”, al referirse al asesinato la semana pasada de dos indígenas de la vereda El Naranjal, en Suárez, en el norte del Cauca. En un comienzo, un grupo armado que, las autoridades señalaron como disidencia de las Farc, sacó por la fuerza a cuatro personas de sus viviendas en El Naranjal y después asesinaron a dos de ellas.



Una de las víctimas fue identificada como Hámilton Muñoz Imbachí, de 40 años. Según el reporte, fue asesinado en la vereda Aguablanca, en el municipio Morales. Tuvo cuatro hijos.



La segunda víctima fue Dúlmer Zúñiga, de 26 años y quien fue asesinado en el sector San Agustín, entre Suárez y López de Micay. Su cuerpo fue encontrado en la región del Naya, en cercanías del río Mina. Tuvo un hijo de 6 años y habría sido asesinado delante de sus familiares.



“Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos a permanecer pendientes de la situación, pues la comisión de búsqueda y las comunidades permanecen en estado de riesgo”, informó la Acin que, además, se declaró en asamblea permanente por estos últimos crímenes.



