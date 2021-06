Indígenas del Cauca anuncian el despeje de la vía Panamericana

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), anunció el despeje de la vía panamericana entre Popayán y Cali a partir de este jueves 10 de junio.

Hermes Pete, consejero mayor de la organización, dijo que, pese a la decisión, recalcó que el paro no termina.



“En unas horas la vía queda libre, pero el paro no termina (…) clarito le hemos dicho al Gobierno que aquí no estamos pidiendo plata. No estamos por temas de recursos, estamos por el tema estructural del país, por las políticas y el sistema que agobia cada día al pueblo colombiano y al menos favorecido en este país y por eso estamos aquí acompañando este ejercicio”, expresó el consejero del Cric.



El líder indígena de igual forma señaló que finalizada la tarde de este jueves anunciarán al país, de hacia donde se trazará la ruta de la minga indígena.



