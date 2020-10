Indígenas buscan que sí haya acuerdos y por eso van a Bogotá

Tras tres días de minga de indígenas que buscan acuerdos con el Gobierno Nacional, muchos de los cuales fueron citados el año pasado en la minga de marzo, una comisión anunció que sí viajará a Bogotá.



La ministra del Interior, Alicia Arango, insistió en que el Gobierno Nacional sigue abierto al diálogo, respeta la protesta pacífica y sigue haciendo presencia.



“Insistimos en establecer rutas de trabajo para atender inquietudes políticas de la minga, encontrar un camino efectivo para salir adelante y resolver todas las propuestas y peticiones que ellos han manifestado en la carta al Presidente. Por eso, insistimos en la necesidad de construir una ruta donde se dividan los temas por áreas del sector público o áreas del Estado", dijo la ministra Arango.



La funcionaria reiteró su preocupación por la pandemia del coronavirus y recordó que se deben evitar las aglomeraciones.



En la tarde de este martes, después de un largo conversatorio entre los sectores sociales que participan en la minga y tras la no presencia del presidente Iván Duque, autoridades indígenas determinaron que viajarán a Bogotá.



“La minga continúa. Si el Gobierno está pensando que nos vamos a devolver a nuestras casas, nuestras autoridades han determinado que nos vamos a la capital de la República”, dijo Jhoe Sauca, coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).



“Es responsabilidad de la Ministra y del Gobierno si pasa algo con nuestros en el proceso de aquí a Bogotá, por no crear la ruta de la venida del presidente, y el responsable directo el presidente por no darle la cara al pueblo. Por eso le decimos al pueblo colombiano: no tenemos gobierno en este país”, agregó.



Así mismo, afirmó que si no les da la cara en Bogotá, tomarán acciones de hecho en la vía panamericana.



“Quien está en medio de esta democracia siempre va a tener el carácter de representar a un poder, pero también de escuchar a quien lo elige. Aquí no se elige a gobiernos para hacer esa gobernabilidad a un sector de la sociedad. El gobierno tiene que estar llamado a la responsabilidad de que está a cargo de una nación entera y este reclamo que hacemos hoy, lo vemos justo, legítimo, que en estos momentos se tiene que dar para tratar de darle una cara diferente a esta situación de violencia de políticas que se están dando en contra del pueblo colombiano”, dijo Sauca.



Sobre el supuesto informe de las autoridades en el que advierte que la Minga del Suroccidente estaría infiltrada por disidencias de las Farc, estructuras ‘Dagoberto Ramos’ y ‘Jaime Martínez’, las autoridades indígenas dicen que esta no es la primera vez que la institucionalidad pretende deslegitimar las acciones de movilización de la Minga.



“Ese es el caballito de batalla de toda la vida, en todas las mingas nos salen con eso, que estamos infiltrados o que somos guerrilleros”, expresó Hermes Pete, consejero Mayor del Cric.



Los indígenas realizarán este miércoles una marcha al Centro Administrativo Municipal (CAM) y después del acto político, iniciarán su recorrido a Bogotá.



“Nuestra democracia está herida de muerte. Estamos pasando de un Estado Social de Derecho, democrático, participativo, descentralizado a un Estado totalmente presidencialista. En estos momentos el presidente ha concentrado todos los poderes y eso ha hecho que la democracia comience a decaer y por supuesto tenemos que salir a defender esta democracia que nos ha costado muchas vidas, muchas guerras y que en la Constitución de 1991 quedó planteada como un ejercicio en donde la sociedad colombiana hemos avanzado, no podemos retroceder”, manifestó el líder indígena, Giovanny Yule.



En la capital del Valle, con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y su gabinete se firmó un acuerdo para cumplir con las normas de bioseguridad y evitar la posibilidad de contagio de covid-19.



“En el pacto de seguridad que firmamos con ellos, hay una enorme responsabilidad en materia de los cuidados, en materia de uso de tapabocas, en materia de uso de medios de bioseguridad que combina los dos métodos, el enfoque tradicional que tienen ellos como indígenas y los métodos de la salud occidental”, dijo Carlos Alberto Rojas, secretario de seguridad de Cali, quien señaló que para la movilización de este miércoles tendrán todos los organismos de tránsito, socorro y toda la coordinación institucional para garantizar que la actividad se desarrolle de manera segura.



Los líderes indígenas manifiestan que han seguido todos los protocolos como es el uso de tapabocas, el uso de alcohol, el lavado de manos con agua y jabón. También manifiestan hacer uso de medicina ancestral.



“No nos ha llegado medicamentos del Estado ni de la institucionalidad, acá son los propios remedios de nuestros mayores y sabios que nos han permitido enfrentar esta enfermedad”, agregó Yule.



MICHEL ROMOLEROUX

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

POPAYÁN