Indígenas del Cauca de minga en Cali regresarán a sus territorios

Indígenas del Cauca señalaron que deciden regresar este miércoles 12 de mayo a su territorio ancestral en El Pital en el municipio de Caldono, en el norte del Cauca. Dejan la Universidad del Valle, donde han estado ubicados desde el pasado 30 de abril en Cali.



Se distancian del comité del paro nacional, pero anunciaron que seguirán con sus protestas y la minga, reclamando compromisos sociales al Gobierno Nacional.



“Lo que nos trajo a Cali fue el asesinato de los jóvenes en los puntos de movilización. Nosotros vinimos a cumplir una tarea y era un poco a acompañarlos, minimizar esas muertes en el marco de la mediación. Creo que hemos cumplido esa tarea, no porque no haya muertos ni detenidos, ni desparecidos, pero creo que logramos hacer mínimamente ese acompañamiento", comentó Aida Quilcué, coordinadora Nacional del Consejo Regional del Cauca (Cric).



Añadió que el paro no termina en este punto.



Dijeron: "Nos vamos a reposicionar en un territorio que nos permita nosotros mantenernos por mucho más tiempo; y tercero, nos vamos a segur juntando porque la agenda debe ser larga en el marco de la política de muerte por una política de vida y de país".



“Vamos a ubicarnos en un sitio que nos permita seguir el paro nacional”, agregó la dirigente Quilcué.



“Me informan que la Minga hará recorrido por puntos de resistencia y mañana se traslada al Cauca. Respetable decisión y creo que el país y Cali deben hacer una reflexión de los hechos del 9/5 y buscar curar heridas. Fiscalía y ONG de Derechos Humanos tiene el reto de contarnos la verdad”, dijo por su parte el senador Luis Fernando Velasco.



En un comunicado, el Cric, rechazó “contundentemente las negociaciones que viene adelantando el Comité Nacional del paro con el Gobierno Nacional; ya que este no representa, ni recoge a la movilización popular; que si bien empezó tras su convocatoria en el pasado 28 de abril, han sido liderado de manera autónoma, por ciudadanos de a pie, que por siglos ha venido sufriendo el abandono estatal”.



Y agregó: “De la misma manera, se concertaron puntos para seguir con la agenda del paro, que mañana está convocando una nueva movilización multitudinaria en todo el país, con epicentro en la Ciudad de Cali. En esta, las comunidades indígenas acompañarán y visitarán en caravana todos los puntos de resistencia de la ciudad, y al finalizar, se desplazarán hacia las zona Sath Tama Kiwe, donde se concentrarán para seguir movilizados desde el departamento del Cauca.”



Parte de la minga indígena llegó a la capital vallecaucana desde el pasado 30 de abril. Luego llegaron más de 2.000 integrantes más de las comunidades a Cali a apoyar a los diferentes sectores en el paro nacional.



Los nativos se instalaron dentro de sede de Meléndez de la Universidad del Valle.



En medio de su apoyo a los manifestantes, el pasado domingo 9 de mayo cerca de las 2 de la tarde se produjeron enfrentamientos con algunos habitantes del sur de Cali, que dejó como saldo ocho mingueros heridos.



Los heridos fueron identificados, como Segundo Pequi y Alexander Yule Ramos, ambos de Toribío, Cauca; Mailen Martínez de Pueblo Nuevo; Yerson Tálaga del resguardo indígena de López Adentro; Eucardo Ul de Huellas Caloto; Sandra Camayo de la vereda La Delicias en el municipio de Buenos Aires; Yeison Tenorio de Munchique y Daniela Soto del Territorio Ancestral Sat Tama.



