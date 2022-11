Una de las conclusiones del análisis del Índice de Progreso de la Juventud (IPJ) de Cali, entre los años 2016-2021, que realizó el programa Cali Cómo Vamos, muestra que en esta ciudad se han venido priorizando las dimensiones del progreso de sus jóvenes, pero preocupa el tema de seguridad personal.

¿Pero qué es el IPJ? Es un índice desarrollado bajo el concepto del Índice de Progreso Social, que es la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer los pilares que permitan a la ciudadanía y las comunidades mejorar y mantener la calidad de sus vidas y crear las condiciones para que todas las personas alcancen su máximo potencial.



El IPJ se mide en un escala de 0 a 100 puntos, siendo 0 la más baja calificación y 100 la más alta, y mide como están los jóvenes en diferentes dimensiones de su bienestar. El IPJ mide 51 indicadores.



La Red de Ciudades Cómo Vamos en el país, del cual hace parte Cali Cómo Vamos realizó el estudio, como lo hicieron otras 14 ciudades del país.



Cali, según el estudio, ha priorizado las dimensiones del progreso de sus jóvenes empezando por garantizar sus necesidades de supervivencia, siguiendo con sus bases de la calidad de vida, y finalizando con las condiciones para que alcancen su pleno potencial.



Cali Cómo Vamos encontró que en términos generales, entre 2017 y 2020 el IPJ de Cali muestra un crecimiento respecto al año interior, el mayor crecimiento ocurre en el 2020 (+2,1 puntos frente al 2019), pero esta tendencia cambia en el 2021, año en el que el IPJ de Cali fue de 68,5 puntos valor menor al de 2020 (69,2), (Ver gráfico).



Entre 2016 y 2021, Cali ocupó durante los seis años la posición 11 entre las 15 ciudades analizadas, con un IPJ siempre menor al promedio de las 15 ciudades. Frente a Manizales (la ciudad con el IPJ más alto durante los seis años), Cali registró una brecha entre 7 y 12 puntos.

Alta tasa de homicidios

Marvin Mendoza, director de Cali Cómo Vamos, explicó que esta ciudad ocupa la posición 11 del IPJ entre las 15 ciudades analizadas y esto obedece a los retos que tiene la ciudad.

“Si bien en todas las dimensiones analizadas existen desafíos como ciudad, hay unas más marcadas. Uno de estos desafíos es la dimensiones es las de Necesidades Humanas Básicas, donde específicamente, en el tema de seguridad personal, los jóvenes en Cali registran una de las tasas más altas de homicidios en la ciudad y en el país. Mientras la tasa general de homicidios del 2021, en Cali, cerró en 54 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa de homicidios de los jóvenes fue mucho más del doble, cerca de 140 por cada 100 mil habitantes.



Un segundo reto -detalló Mendoza- hace parte de la dimensión de oportunidades. Es el acceso a la educación superior o educación terciaria, en la que la tasa de tránsito inmediato de grado 11 a universidades o instituciones técnicas o tecnológicas está por debajo de 40 por cada 100 mil estudiantes que se gradúen. El director de Cali Cómo Vamos sostuvo que esa tasa implica que pensemos en qué se requiere para el desarrollo de nuestra región y cómo la educación terciaria está respondiendo a esos y cómo hace que los jóvenes participen de esos procesos, tengan mejor cualificación y hagan parte del desarrollo regional.

Efectos de la pandemia

Sin embargo, la pandemia del covid-19 revierte el crecimiento de las dimensiones del IPJ en 2021. El dato de 2021 fue menor al de 2020, lo que contrasta con la tendencia creciente en años anteriores. Además, los rezagos del confinamiento podrían seguir afectando el IPJ. Ahora, al comparar la evolución previa a la pandemia (2016 vs. 2019) con 2019 vs. 2021), se observa que la dimensión Necesidades Básicas venía mejorando y con la pandemia su avance se aceleró aún más (de 2,1 puntos de 2016 al 2019, a crecer 2,3 puntos de 2019 a 2021).



El análisis de los componentes del IPJ muestra grandes retos para Cali: Seguridad personal (altas tasas de homicidios, muertes en accidentes de tránsito y hurtos a personas), calidad medio ambiental, acceso a conocimientos básicos (baja asistencia escolar en jóvenes frente a otras ciudades), inclusión (altas tasas de violencia contra las mujeres) y derechos personales (baja propiedad de vivienda y participación electoral).



Diego Maldonado, director nacional de la Red de Ciudades Cómo vamos, comentó que en términos generales, el IPJ muestra que para 2021 los jóvenes de Cali alcanzaron un puntaje de 69,2 puntos sobre 100 posibles, lo cual con respecto al 2016 es 2,7 puntos más.



Con respecto a los resultados en las 15 ciudades del país que hacen para parte de la Red de Ciudades Cómo Vamos, Maldonado señaló que en el IPS arroja dos grandes conclusiones. En primer lugar, es el efecto de la pandemia del covid-19, el cual se lee desde la perspectiva que el IPJ cierra el 2020 con un puntaje de 70,2 y en el 2021 baja a 60,2, es decir que cae un punto. De manera general, el punto que ganan los jóvenes, de las 15 ciudades evaluadas, entre 2018 y el 2019 se pierde en 2020 y 2021.



El segundo hallazgo más importante del estudio es que no necesariamente las ciudades que experimentan mejores variables económicas son aquellas que tienen los mayores niveles índices de progreso social. Es decir, las que tienen un PIB (Producto Interno Bruto) no son las que brindan las mejores condiciones de bienestar para sus jóvenes.



Una tercera conclusión general es que en el periodo evaluado se ampliaron las brechas en las diversas dimensiones, siendo la de oportunidades la que más tuvo efectos negativos.

