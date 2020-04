Independientes requieren auxilios, no créditos, le dice Dilian a Uribe

E,l pasado 24 de marzo la médica Dilian Francisca Toro propuso un mínimo vital para los trabajadores independientes que están desde esa fecha sin poder reallizar sus tareas cotidianas,



"El Gobierno ha destinado 20 billones en créditos apoyados por el Fondo de Garantías de la Nación, para la pequeña empresa. Proponemos que de esos 20 billones también se pueda prestar a estas personas como músicos, los estilistas, el sector informal. Que los convoquen para entregarles los recursos para que puedan subsistir en estos días", planteó el senador y expresidente Álvaro Uribe, en su s redes sociales.

La idea, según el líder de Cambio Democrático, es que el crédito se pueda revisar y eventualmente condonar, "así sea e manera selectiva".



La exgobernadora Toro tomó distancia así: “Aplaudo que el senador Uribe en representación de su partido acoja la petición que le hicimos al Señor Presidente desde que surgió la crisis por la pandemia. No comparto con el Senador que el Gobierno entregue esos recursos a título de créditos porque nuestros trabajadores independientes no aguantan más obligaciones, más deudas”.



La propuesta de la médica Toro consiste en que durante el tiempo que dure la crisis sea un auxilio y no un crédito bancario, al considerar que “es lo mínimo que podemos hacer por nuestros compatriotas en esta crisis que estamos sufriendo”.

Permanecer aislados deja a independientes e informales en el abandono.



No podemos dejar desamparados a los colombianos que con su #TrabajoDeCorazón sacan adelante a sus familias y sobreviven. Ellos necesitan de nosotros ya y debemos darles soluciones oportunas. @IvanDuque pic.twitter.com/UcwNhYaCWu — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) March 30, 2020

La petición enviada al presidente de la República, Iv´pan Duque, ha recibido el respaldo por más de 50 mil colombianos que a través de la plataforma change.org han firmado la solicitud.

Toro puntializó que “estamos pidiendo un #IngresoBásicoMensual para independientes: los que trabajan el día a día, vendedores, artistas, peluqueros, pero también abogados, arquitectos, odontólogos, trabajadoras de servicios".