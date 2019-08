Muerte de guarda de tránsito no sería por el virus H1N1

La Secretaría de Salud del Valle del Cauca descartó una epidemia del virus H1N1, tras la muerte de un guarda de tránsito en Tuluá, la semana pasada.

Sin embargo, según la titular de esta dependencia, María Cristina Lesmes, todavía no se ha confirmado que el deceso del agente Jaír Eduardo Ortiz Arias hubiera sido por esta enfermedad que, de acuerdo con expertos, es en realidad una combinación de virus de cerdos, aves y seres humanos.

Durante el 2009 y el 2010, el H1N1 causó una infección respiratoria en humanos que comúnmente se denominó gripe porcina. Debido a que muchas personas en todo el mundo se enfermaron ese año, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia mundial.



Sin embargo, en la región no hay ni epidemia, como lo reiteró la secretaria Lesmes.

Sobre la muerte del guarda de tránsito, por ahora, la Secretaría informó que murió por una infección respiratoria inusitada.



“Es una infección respiratoria grave que le causa la muerte porque llega tarde a la consulta cuando ya su condición de salud es muy mala y a pesar de que se pone en una unidad de cuidado intensivo no logra organizarse porque hace una infección generalizada en su cuerpo”, explicó la funcionaria.



Añadió que la infección puede tener muchos virus que la causen y uno de ellos puede ser el del H1N1, que está relacionado con este caso, pero no es el factor causal por lo menos hasta el momento. “Estamos en investigación”, resaltó Lesmes.



Frente a las inquietudes de la comunidad, la Secretaría de Salud expresó: “La gripa del H1N1 lleva en Colombia algunos años por lo que debemos tener cuidado porque cuando una gripa se empieza a complicar y empezamos a tener tos y dificultad respiratoria es el momento de consultar, pues a diferencia de los otros virus, este tiene un medicamento que se usa y rompe la infección”.



Anotó: “No tenemos epidemia de H1N1. El señor no se murió por una infección de H1N1, por lo menos no está perfectamente certificada en el momento”.



CALI