Si no hay giros de Gobierno, salud se infarta: Gobernadora del Valle

Un enérgico llamado hizo la gobernadora Clara Luz Roldán al Gobierno nacional debido a que los recursos no están llegando a la red pública de salud, a pesar del compromiso que había de realizar el giro directo por los servicios a los hospitales y no a través de las Empresas Prestadoras de Salud.

“No vamos a poder asumir esta pandemia si el Gobierno nacional no entiende que nosotros hemos cubierto hasta donde hemos podido, pero de aquí para allá no tenemos como cubrir más, hemos gastado todos los recursos en hacer estas inversiones previas para estar preparados”, dijo la mandataria.



Actualmente, son 640 mil millones de pesos los que deben las EPS de régimen subsidiado y del régimen contributivo a la red hospitalaria por la prestación de servicios.

El director del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, dijo: “Lo primero es reconocer el esfuerzo que hace el gobierno departamental, garantizando los elementos de bioseguridad, sin ese apoyo hubiese sido imposible garantizar la seguridad de los trabajadores del hospital y de los pacientes”.



Además, Torres menciona lo siguiente: “El apoyo del Gobierno Nacional ha sido muy limitado, si no contamos con ese apoyo será un tema muy complejo en los próximos días, incluso los recursos que el Gobierno aforó para el tema de pago de carteras no llegaron al Hospital Universitario del Valle, siendo la primera institución de salud del suroccidente colombiano”.



La Gobernación ha aportado $2.400 millones a la institución, se ha garantizado el salario de los trabajadores, la alimentación de los pacientes y los insumos. Sin embargo, solicitan el apoyo del Gobierno Nacional, para garantizar otras funcionalidades.



La cartera de la institución está casi en $250 mil millones, “lo único que recibo es el pago de giro directo que no supera los $15 mil millones, es complejo cuando una operaciones está sobre los $20 mil millones” anotó Torres.



La Secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lemes, dijo que el Departamento del Valle en su república y tres organizaciones fundacionales les deben $640 mil millones, recursos que deben las EPS de régimen subsidiado y contributivo por prestación de servicios a la república hospitalaria dentro del departamento.



“Son recursos que esperamos nos giren rápidamente. Adicionalmente esperamos que el Gobierno Nacional entregue el pago a cada uno de los pacientes atendidos. La ADRES debe pagar directamente a la IPS, la cual prestó el servicio y no a través de la EPS, para que haya una fluidez de recursos económicos en medio de la pandemia. Atender pacientes de covid-19, son de alto costo, requieren en promedio 10 días de hospitalización en unidades de cuidados intensivos. No soportamos no recibir el pago de modo oportuno. Se le ha solicitado al Ministro que el pago que se va a hacer por canasta de cada paciente atendido sea un giro directo al prestador, para poder garantizar la continuidad de los servicios y poder garantizar a lo vallecaucanos la atención con calidad que requieren” señaló Lemes.