Alertan incremento de actividad sísmica de dos volcanes de Colombia

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) le entregó en la tarde del viernes un boletín extraordinario al gobernador de Nariño, Jhon Rojas Cabrera, en el que documenta el incremento en actividad sísmica de los volcanes Doña Juana y Las Ánimas, en el macizo colombiano.

"Desde el día 13 de octubre de 2020 hasta el momento de edición de este boletín se ha presentado incremento importante en la ocurrencia sísmica y energía liberada por sismos asociados con fractura de roca, catalogados como Volcano-Tectónicos (VT); contabilizándose hasta las 5:00 p.m. 229 eventos", dice el SGC.



El documento indica que la actividad de los volcanes continúa en nivel Verde en los volcanes Doña Juana y Las Ánimas.



Del total de eventos, 141 se han registraron el viernes. La mayoría de estos sismos se localizaron de manera preferencial al suroeste del volcán Las Ánimas, a distancias epicentrales entre 2 y 4 km respecto a su cima, con profundidades entre 3 y 5 km (nivel de referencia 4200 msnm), y magnitudes menores a 3.2 en la escala de

Richter.



El SGC destaca la ocurrencia de tres sismos reportados como sentidos por habitantes de las veredas El Troje y Las Ánimas del municipio de La Cruz, los cuales se registraron a las 2:46 a.m., 6:44 a.m. y 9:45 a.m. de este viernes con magnitudes de 3.0, 3.2 y 2.4, respectivamente. No se han observado cambios en otros parámetros del monitoreo que se realiza en estos volcanes.

Palmas de cera se notan en el Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana-Cascabel. Foto: www.parquesnacionales.gov.co/

La entidad recuerda que una actividad sísmica similar se presentó entre agosto y octubre de 2010 cuando se registraron cerca de 1000 sismos tipo VT con magnitud máxima de 2.7, varios de ellos sentidos y que además generaron deslizamientos en algunos sectores, particularmente en el cerro Montoso en cercanías al volcán Doña Juana.



Los dos volcanes están en el parque nacional natural Complejo Volcánico Doña Juana-Cascabel, en el macizo colombiano, entre Nariño, Cauca y Putumayo.



Se localizan en áreas de los municipios nariñenses de Belén, San José de Albán, El Tablón de Gómez, La Cruz y San Bernardo; los caucanos Bolívar y Santa Rosa; y en los límites con Colon, Sibundoy y San Francisco, en Putumayo.



El SGC se declara atento a la evolución del fenómeno volcánico y continuará informando de manera oportuna los cambios observados.



