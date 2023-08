Por el aumento de casos de dengue en la ciudad, la Alcaldía de Cali decretó calamidad pública, tras el Consejo de Gestión del Riesgo.



Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), en el capital del Valle del Cauca se han registrado 2370 casos, lo que tiene prendidas las alarmas de salubridad en la ciudad.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó su preocupación por la situación, teniendo en cuenta que la región se encuentra en temporada seca, que sumada con el Fenómeno de Niño, hay una alta probabilidad que la cifra se incremente.

En Cali se mantienen las campañas de fumigación. Foto: Archivo ET

“Es por eso nos enfocaremos en luchar contra los criaderos, adelantar fumigaciones en vía pública e intradomiciliaria y fortalecer los servicios de atención en la red de salud pública y privada”, agregó el mandatario.



El médico asesor de la Secretaría de Salud de Cali, Eduardo Cruz, explica que la acumulación de agua y sol permite que el mosquito se reproduzca cuando aumenta la temperatura, y más, con el clima actual.



“A eso le agregamos que periódicamente nosotros como seres humanos, cuando sufrimos el dengue tenemos las defensas bajas por un periodo y ese periodo se va agotando entre 3 a 5 años. Esas dos cosas que confluyen permiten que aparezca el brote epidémico que hoy tenemos en la ciudad”, sostiene el galeno.

Estamos en riesgo

El secretario de Gestión del Riesgo, Rodrigo Zamorano, admite que la ciudad se encuentra en riesgo, debido a que según datos de la Secretaría de Salud, hasta el momento se han registrado 3303 positivos para dengue, de los cuales algunos de los pacientes se encuentran en estado crítico.



Es por eso que el funcionario considera que “se requiere toda la capacidad del municipio alineada frente a el tema de cómo encontrar los sumideros cómo hacer las fumigaciones y las capacitaciones”.



“La Secretaría de Salud presentará su plan de acción específico dentro de esta calamidad para alinear las capacidades y los presupuestos. Estamos en un riesgo, Colombia entera tiene un brote de dengue, si vemos el mapa de los departamentos casi en 95 por ciento están en rojo y es por eso que el alcalde, el médico Ospina con esta evidencia científica quiere alinear las capacidades de toda la administración; de la parte pedagógica, en la parte operativa, y en la parte médica para que podamos bloquear el crecimiento de estos 3303 casos de dengue en el municipio de Cali”, agregó Zamorano.



Por su parte, Doris Estela Tejeda, subsecretaria de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud, sostiene que desde el 5 de mayo, la ciudad se encuentra con un brote de dengue, lo que considera, “se ha superado el número de casos en la ciudad.

La funcionaria detalla que la concentración de casos se encuentra en la comuna 2, en especial, el sector de Brisas de Los Álamos; la comuna 6, específicamente en Floralia, y la comuna 14.



“En estos sitios tenemos un numero exagerado de casos por encima de lo esperado hasta el momento”, añade la profesional de la Secretaría de Salud.



Sobre el comportamiento del dengue, lo considera “cíclico”, debido a que se presentan brotes cada dos o tres años, debido al cambio de los serotipos del virus que circula en la ciudad.



“Las personas que ya han adquirido la infección en épocas pasadas se baja el nivel de anticuerpos y además de esto hay aumento de los criaderos por el cambio climático. La gente recoge agua en las épocas de lluvia donde se forman criaderos o las piscinas por parte de las unidades residenciales y las unidades recreativas, y eso los convierte en un criadero, igual que algunos depósitos de agua que se encuentran en algunos sectores de la ciudad”, agrega la funcionaria.

¿Cómo prevenir la aparición del dengue?



Eduardo Cruz, médico asesor de la Secretaria de Salud de Cali, explica que la hembra mosquito es la que transmite el dengue.



“El mosquito es una especie muy doméstica, incluso más que los perros o gatos, lo tenemos de manera permanente y es diurno. En su mayoría de tiempo, es decir, de 6 de la mañana las 6 de la tarde, aparece y no hace ruido”, detalla el médico.



De esta manera, el mosquito “que nos despierta a medianoche, ese no tiene problema y no nos pasa el dengue, pero el de día que no escuchamos y de pronto sentimos la picada, ese sí puede transmitirnos el dengue, entonces se debe eliminar todo tipo de criaderos.

JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI