Las playas del Pacífico colombiano tienen a extraños visitantes, pero que han generado emoción entre quienes son amantes de la fauna y buscan protegerla.

Este es el avistamiento en menos de dos semanas del segundo elefante marino o Mirounga leonina que llega a playas del litoral.



Ahora fue visto en costas de Chocó, departamento vecino del Valle del Cauca.

#Imperdible ¡Elefante marino a la vista! En la Ensenada del PNN Utría nos visitó un macho juvenil de la especie Mirounga leonina, de aprox 3m de longitud. Verlos en el Pacífico no es común, sin embargo este es el 5to año consecutivo que observamos individuos de esta especie. pic.twitter.com/WLROGydUDQ — Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) October 9, 2022

El primer caso fue informado el pasado primero de octubre, cuando Parques Nacionales Naturales y la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) hicieron el llamado a la comunidad de proteger al elefante marino que había llegado, en ese entonces, a la playa La Barra, en Buenaventura, el puerto vallecaucano.



Este nuevo avistamiento ocurrió del gigantesco animal ocurrió en playa chocoana, como lo informaron en Parques Nacionales Naturales.



En su cuenta de Twítter, Parques Nacionales señala: "¡Elefante marino a la vista! En la ensenada del PNN Utría nos visitó un macho juvenil de la especie Mirounga leonina, de aproximadamente tres metros de longitud".

De acuerdo con Parques Nacionales Naturales, es posible que se encuentre en el Pacífico y ahora en Chocó, buscando alimento.



"Por eso si te lo encuentras evita molestarlo. Recuerda que ha viajado cerca de 9.000 kilómetros y necesita descanso para retomar su ruta migratoria hacia el sur del continente”, recomendaron en este estamento.



En la entidad anotaron: "Verlos en el Pacífico no es común, sin embargo este es el quinto año consecutivo que observamos individuos de esta especie".



El Parque Natural Ensenada de Utría está ubicado entre Bahía Solano y Nuquí.



Hace dos años, una pequeña familia fue avistada, integrada por cuatro individuos.



No es común verlos en Colombia, pues es una especie de mamíferos que son usuales en Chile, Argentina, con La Patagonia, Tierra de Fuego y las Islas Malvinas, en el sur del continente americano.



También se han visto en México y en Estados Unidos.



Hace menos de dos semanas, cuando llegó el elefante marino a Buenaventura circularon imágenes en redes sociales.



"No es un león marino como lo están diciendo en las publicaciones de redes, sino un elefante marino que son más raros aún en nuestras costas pues, generalmente, solo llegan hasta Chile", indicaron en la CVC.



"Se trata de la misma especie que fue avistada en el 2020 en Mayorquín y ahora la tenemos en La Barra. Aunque es un avistamiento extraño, también nos llena de mucha alegría", expresó, en ese momento, el biólogo Edward Sevilla, director de la Regional Pacífico Oeste de la CVC.



Aclaró que no es un león marino. La diferencia entre elefante y el león marino radica en que este último sí es tropical y puede ser visto fácilmente hasta en la Isla de Gorgona. Probablemente, el hecho de ver elefantes marinos en las costas del Pacífico colombiano se deba algunos cambios climáticos en áreas marinas.



El elefante marino es carnívoro (por lo general, se alimenta de peces y algunos crustáceos) y aunque no se caracteriza por atacar a humanos, tiene una mordida que puede ser peligrosa.



"Recomendamos que si hay un encuentro con uno de estos mamíferos, se realice la grabación o toma de fotos a una distancia prudente y en silencio. Nuestros técnicos seguirán realizando monitoreos para la proteger esta especie y a cualquier otra que haga presencia en la zona", señaló el funcionario de la CVC.



