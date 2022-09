Algunas imprudencias en las vías pueden ser fatales. Por esta razón, el respeto por las normas de tránsito y, ante todo, el buen comportamiento y la prudencia son esenciales para evitar los accidentes de tránsito.



Sin embargo, en Cali, las acciones de algunos actores viales representan todo lo contrario a lo anterior y se constituyen en factores que afectan la movilidad.



(Puede leer: Inauguran letras turísticas de Cali con una de las 'novias' del Gato de Tejada)

En un video quedó registrado una increíble imprudencia de un motociclista. Además de que invadió un carril del MÍO, intentó pasar por entre dos buses sin tener espacio.



El motociclista hizo la arriesgada maniobra mientras el semáforo estaba en rojo y los buses estaban detenidos.



Lo que el motociclista no calculó es que no cabía entre los dos vehículos pesados y prácticamente quedó atrapado entre estos.



Por esto le tocó devolverse, pero para hacerlo, debió bajarse de la motocicleta y arrastrarla.



(Le puede interesar: Universidad rechaza el 'trato discriminatorio' a ministra Irene Vélez)



Para fortuna del motociclista, cuando el semáforo cambió a verde ya había podido salir de entre los dos buses. Sin embargo, siguió su camino por el carril del MIO.



En las calles de Colombia se dice que algunos motociclistas se quieren meter por todo lado, incluso por donde no caben. Este es el mejor ejemplo de esto.



Este es el video que registra este particular hecho:

Motociclistas y un nuevo nivel de estupidéz pic.twitter.com/f4CcFKObmY — MIO Usuarios (@MIOusuarios) September 28, 2022

Metro Cali, ente gestor del sistema de transporte masivo, ha reiterado el respeto al carril exclusivo del MIO. Sin embargo, la transgresión a la norma es pan de cada día.

Lea más noticias de Colombia

Trágico accidente: familia murió tras brutal choque en su moto contra un carro

Leandro Díaz: familia del desaparecido músico demanda suspender la serie de RCN