Incolballet, 40 años de una historia en puntas

Hace 40 años nació el Instituto Colombiano de Ballet Clásico (Incolballet) y los celebrará durante todo octubre. Su modelo educativo pensado para talentos excepcionales, único en el país, comenzará a replicarse, pero se vienen más cambios.

Incolballet tiene su Escuela donde los jóvenes se gradúan como bachilleres técnicos en danza y de ahí pasan a la Compañía Colombiana de Ballet, la que nació con Incolballet, o a la Compañía Colombiana de Danza Contemporánea creada desde el 2015 o la primera Compañía de Danza Folclórica que empieza a gestarse.



“Sería la gran revolución de la danza folclórica en Colombia”, dijo Jorge Enrique Vivas, director general de Incolballet.

En el ballet clásico se cuenta con 27 bailarines y en la danza contemporánea, 16.Cuando se gradúan, los niños escogen a qué compañía ir. Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO



También se piensa en que los integrantes de estas compañías sean de distintas partes del país, no solo de Cali, tema que es objeto de debate al interior de la Institución.

“Tenemos bailarines venezolanos desde hace tres años. Con el ministerio de Cultura logramos un programa de becas para hacer audiciones en todo el país y encontrar bailarines, están un año con nosotros y nosotros les pagamos por estar en la compañía, tuvimos unos antioqueños. Haremos audiciones en Tunja, Cartagena, Barranquilla. Incolballet no puede ser solamente de vallecaucanos, hay proyectos nacionales y yo quiero nutrirlo, que podamos tener una compañía de carácter nacional. Sí, estamos en Cali, pero yo no tengo mentalidad parroquial”, señaló Vivas.

Incolballet, un semillero de aristtas. Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO



Desde que se fue la maestra Gloria Castro, quien le dio la vida a Incolballet y quien ha sido la única directora artística que ha tenido la Institución, no se ha tenido más directores artísticos. Han llegado hojas de vida de Rusia, Cuba, Venezuela, Argentina y Costa Rica, pero solo hasta el próximo año se tomará una decisión.



“Ojalá también haya egresados de aquí, la única directora artística que hemos tenido es Gloria Castro y ella tiene su modelo y no queremos traicionar ese modelo, pero, evidentemente, las instituciones empiezan a vivir procesos transformadores y yo no quiero que se pierda la esencia, pero tampoco que se mantenga lo mismo por los siglos de los siglos, porque van llegando otras cosas. Ahí hay un debate, los artistas, los maestros, van a participar de esa selección de hojas de vida”, dijo Vivas.



Ya son tres años sin director artístico, pero se han tenido directores asociados. En este momento se cuenta con el cubano Gonzalo Galguera, residente en Alemania, que viene por periodos, este 15 de octubre retornará y permanecerá hasta diciembre.



“Las compañías tienen sus directores de coreografía y ensayos y hay equipos de dirección alrededor de ellas, las compañías no están solas”, señaló Vivas.

En la Compañía de Ballet está la cubana Elena Cala, en la Compañía de Danza Contemporánea, el cubano Arley Gonzáles y en la línea de folclor se cuenta con la asesora Eidelman de Salazar.



Pradera será el primer municipio donde se replicará el modelo educativo de Incolballet, ahí se llamará Colegio Incolballet, pero no se concentrará solo en la danza, sino en las diferentes manifestaciones artísticas. El Ingenio Mayagüez se encargará del lote y con el apoyo de la municipalidad y recursos del posconflicto se construirá.



En Yumbo escogerán una institución educativa para poner en marcha el piloto de la Escuela.



Para el 27 de octubre, en el Teatro Municipal, la Escuela y las dos compañías se unirán en una gala, contarán en sus coreografías lo que han sido estos primeros 40 años.

“Empezó como una Escuela de Ballet que fue creciendo y graduando sus primeros bailarines y se creó la primera Compañía de Ballet, tenemos muchos egresados en otras compañías del mundo. Nuestras obras cada vez crecen más, hemos ido a España, México, Brasil, Surinam, Cuba, eso nos da fuerza inmensa”, señaló la maestra Cala.



Para el próximo año se tienen previstas giras en Estados Unidos; Costa Rica; Brasil; China, donde permanecerán dos meses; Bogotá, Medellín y Cartagena.