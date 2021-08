Incidente con ascensor en el Palacio de Justicia de Cali

La situación se presenta cuando se llega al tercer año del trágico desplome de un ascensor en el que murieron dos personas y cuatro más resultaron con graves lesiones.



En la mañana de este miércoles 11 de agosto se sintió un remezón entre quienes se encontraban en pisos altos del Palacio de Justicia, en la carrera 10 con calle 13, en el área céntrica de la capital del Valle del Cauca.



El llamado de emergencia empezó debido a que uno de los ascensores se descolgó del piso once al sexto.



En la cabina iban el ascensorista y dos funcionarios de juzgados. Los tres sintieron el vacío de los cinco pisos, pero el aparato se frenó a la altura del piso sexto.



Se trata del primer incidente en los ascensores de empleados de la Rama Judicial. No sería el único porque se reportarían al menos tres en los aparatos que son de uso general.



El presidente de la Asociación Nacional de Empleados de la Justicia (Asonal), Diego Achinte, dijo que "esta situación no es normal en el servicio de ascensores. En el centro de Cali hay muchos equipos, hasta antiguos y que tranquean, pero no se descuelgan".



El vocero señaló que se debe revisar porque se anunció una millonaria inversión y con alta tecnología.



La historia de percances por ascensores tiene antecedentes graves en esa edificación, que recibió el impacto de un carrobomba en la noche del primero de septiembre de 2008.

Fueron más de seis años de reconstrucción y desde 2014, con el tiempo, empezaron los comentarios sobre las varadas de los ascensores, según los reportes de Asonal.



A las 2:00 de la tarde del 15 de agosto de 2018, el ascensor número 3 del Palacio de Justicia se descolgó con seis ocupantes. El aparato cayó al sótano 2 del Palacio, donde murieron el administrador Luis Alberto García, de 56 años, y el órfebre Álvaro León Barros, de 66.



Sufrieron graves lesiones Adriana Garcés, esposa de García; Bernardo Rincón Quintero,; los abogados Hernán Lozano Badillo y Nayibeth Rodríguez.