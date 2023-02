La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) legalizó el acta de imposición de medida preventiva en caso de flagrancia para la suspensión de las actividades de investigación científica con primates o de cualquier otro tipo de especie de fauna silvestre del Centro de Investigaciones Caucaseco y la Fundación Fucep.



La medida se aplica al no contar con los respectivos permisos de investigación científica y de zoocría.



El proceso se abrió ante señalamientos de la organización no gubernamental Personas por el Trato Ético a los Animales (Peta) por presunto maltrato animal.



No se ha conocido pronunciamiento de las entidades citadas. El concejal Terry Hurtado y la diputada Catherine Morales, del Molvimiento Animalistas, han estado atentos al caso.

La organización Peta denunció que obtuvo documentos públicos y reportes de presunto maltrato animal y posible falla en el cumplimiento de estándares de integridad científica con relación a proyectos financiados por el Gobierno colombiano en el centro de investigación en el corregimiento de El Hormiguero, al sur de Cali.



En la denuncia se reseña que no habrían sido presentados registros médicos de atención, hojas de vida de los ejemplares, actas de necropsia debidamente diligenciadas o actas del comité de ética.



La Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la CVC inició un procedimiento ambiental el 1 de noviembre del año pasado.



En el sitio se encontraron 127 ejemplares de mono nocturno y 6 ejemplares de mono ardilla.



(Le puede interesar: Cayó en Palmira ciudadano panameño con circular roja de Interpol)

Uno de los detalles es que el centro de primates no contaría con la información correspondiente del origen de cada ejemplar, "historias clínicas que incluyan el tipo de ensayo realizado con cada animal y sus hojas de evolución, tampoco la dieta de cada uno y no se evidenció tampoco la elaboración de etogramas, registros estos, que permitan conocer el estado de cada ejemplar".



El jueves 5 de enero pasado, en un operativo de la CVC ante la denuncia, se registraron posibles infracciones a la normatividad ambiental vigente.



(Puede leer: Video: a pasajera de bus masivo la robaron y se fue a perseguir a los ladrones)

El 7 de enero, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación reportó "una comunicación de la organización Peta (People for the etical treatment of animals) en la que señalan haber obtenido documentos públicos y reportes que documental presunto maltrato animal y posible falla en el cumplimiento de estándares de integridad científica con relación a proyectos financiados por el Gobierno colombiano".

El comunicado del Ministerio, a cargo de Arturo Luna, dice que "Minciencias, en calidad de ente financiador de investigaciones desarrolladas por entidades e investigadores denunciados por Peta, informa que se está realizando un levantamiento de información interna relacionada con los soportes de supervisión y seguimiento de estos proyectos”.



Además, la entidad solicitará a los investigadores involucrados que se pronuncien públicamente frente a estas denuncias y envíen los soportes que consideren necesarios.



"Una vez se cuente con toda la información consolidada, se solicitará a los entes de control y autoridades competentes se realicen las investigaciones pertinentes y se tomen las acciones a las que haya lugar".



(Además, puede leer: En audio, vigilante alcanzó a decir que su vida corría riesgo en calle de Cali)

Y anota que el Ministerio está trabajando al interior de la entidad para que los procedimientos de supervisión y seguimiento, así como los instrumentos y mecanismos de participación sean cada vez más rigurosos, efectivos y transparentes que peudan generar la confianza requerida y fomentar que las investigaciones del país se desarrollen de acuerdo con los lineamientos, leyes y estándares nacionales e internacionales que así lo exigen".



El 11 de enero, la CVC abrió el procedimiento sancionatorio por parte de la CVC, que ahora emitió la Resolución para suspensión de actividades.



El proyecto ha tenido apoyo internacional, del Ministerio y la Gobernación.



Hasta ahora, no se conoce un pronunciamiento de las entidades y sus investigadores-



Diego Luis Hurtado Anizares, de la CVC, dijo que se le solicitó la intervención de otras entidades competentes, como el Instituto Nacional de Salud, para determinar cómo proceder con los primates.

Hoy desde #MovimientoAnimalistaValle nos reunimos con @CvcAmbiental sobre denuncias @peta de experimentación 112 monos (106 aotus y 6 saimiri) en Caucaseco-FUCEP.

Pronto habrá reubicación y resultados pruebas genéticas y de patógenos.

Exigimos @SeguridadCali

Sellamiento del lugar pic.twitter.com/AcIlODf29s — Terry Hurtado (@TerryHurtado) February 10, 2023

El concejal Terry Hurtado y la diputada Catherine Morales informaron que la CV les dio respuesta a las solicitudes que realizaron desde el Movimiento Animalista del Valle en relación con el proceso de valoración y reubicación de los 112 monos (106 aotus y 6 saimiri) que fueron objeto de experimentación.

Lea más noticias de Colombia

El caleño que murió tras sueño americano: costoso cobro por repatriar su cuerpo